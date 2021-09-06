Каждый девятый привился от ковида, жуткое убийство под Слуцком и несчастный случай в Солигорске, приговор Колесниковой и Знаку: что произошло в Беларуси и с белорусами 6 сентября 2021 года

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Больше миллиона белорусов привились от ковида

Минздрав снова отчитался о количестве привитых. По статистике ведомства, обе дозы вакцины в Беларуси получили чуть больше миллиона человек, почти 46 тысяч из них – это сотрудники различных организаций и ведомств. Только первую дозу вакцины получили 1,7 миллионов человек. Кроме этого, Минздрав делится и данными по областям.

Под Слуцком убили 22-летнего парня, а позже нашли тело подозреваемого в убийстве

По информации местного издания «Кур'ер», 22-летний житель Лядно чем-то обидел девушку, с которой встречался. Чтобы выяснить с ним отношения, приехал её брат. Неизвестны детали разборок, в какой-то момент подозреваемый ударил ножом парня больше 10 раз. После этого он сел в свой автомобиль и скрылся. Его искала милиция. По обновленной информации издания, позже нашли тело подозреваемого в убийстве.

В Беларуси привели в исполнение еще один смертный приговор

В эфире телеканала СТВ вышел сюжет, из которого следует, что в Беларуси привели в исполнение смертный приговор. Речь идет о Викторе Скрундике, который получил высшую меру наказания за убийство и покушение на убийство пенсионеров в Слуцком районе.

Максим Знак и Мария Колесникова получили 10 и 11 лет колонии

Их признали виновными по трем статьям уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти"; "Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета"; "Создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением". Мария Колесникова будет отбывать наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Максим Знак - 10 лет в колонии усиленного режима.

Евросоюз требует освободить Марию Колесникову и Максима Знака

— ЕС порицает продолжающееся вопиющее неуважение прав человека и основных свобод народа Беларуси. ЕС также подчеркивает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси (количество которых превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за осуществление своих прав, — заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.

Решение суда так же прокомментировали адвокаты и близкие Максима Знака и Марии Колесниковой.

Cамый толстый котик Беларуси по имени Перышко заболел, хозяйка просит о помощи

Мы не раз писали о самом толстом котике Беларуси по имени Перышко. Когда его на передержку взяла минчанка Ольга, кот весил почти 20 кило. Как именно кот набрал такой большой вес, никто не знает. Но в заботливых руках Ольги котик стал худеть - и сбросил часть своего веса. Все шло хорошо, но на днях в инстаграме кота, который ведет его временная любящая хозяйка, появилась просьба о помощи.

«Нам срочно и жизненно важна помощь. Перо начал резко скидывать вес, почти перестал кушать и пить. Сегодня полетели в клинику-вес 13.800. И хорошо бы, но слишком быстро - по анализам беда с печенью». Котику нужны лекарства.

Годовалая девочка погибла в Солигорске: ее оставили одну с трехлетним братом

По версии следствия, вечером 4 сентября, мама годовалой девочки и трехлетнего мальчика пошла в магазин и провожать сожителя.

Когда она вернулась домой, дочка уже не дышала, трехлетний брат был занят телефоном.

По изъятому в Беларуси роману «Революция» писателя Мартиновича поставят спектакль в Гамбурге

— Когда я был в Гамбурге в последний раз в статусе менестреля, денег у меня в кармане хватало лишь на карривурст в портовом лотке. Если бы у меня тогда были лишние 50€, я бы купил себе шерстяной шарф, а не билет в театр. И надо же: именно здесь, в этом ослепительном зале, в апреле следующего года состоится премьера спектакля по моему роману, — написал в фейсбуке Мартинович.

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«Только на дрова в сезон уходит около 1000 рублей»: минчанин рассказал о расходах на дачный дом, если жить в нем постоянно

Вместе с героем публикации «Комсомолка» подсчитала примерный годовой бюджет на дачную коммуналку. Затраты на обслуживание собственной фазенды в разы отличаются от обычной квартиры.