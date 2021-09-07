До $60 000, теплые полы, потолки 4 метра и вид на «Силичи»: узнали, реально ли купить дом за городом по цене столичной однушки

На пике интереса в мае-июне белорусы ежедневно оставляли на Куфаре от 5 до 8 с тысяч запросов о приобретении дома. Всего с января по август 2021-го года таких запросов на площадке было 1 757 893!

Однако от мечты до ее воплощения путь не всегда простой и близкий. Иногда мы отказываемся от журавля в небе ради однушки на Каменной горке, оправдывая свой выбор тем, что мечта нам не по карману.

Но так ли это? Посмотрели лучшие варианты в окрестностях столицы на Куфар Недвижимость.

Средняя цена квадратного метра в Минске сейчас 1220 у.е., а значит за квартиру площадью 51.2 м² вы отдадите более 62 тысяч условных единиц. А этот симпатичный домик аналогичной жилой площади стоит почти на треть дешевле – 47600 у.е.

В придачу вы получаете участок на 15 соток с баней и, конечно же, неограниченное количество свежего воздуха! Находится все это великолепие в деревне Петровичи на расстоянии 35 километров от МКАД в Раковском направлении. На автомобиле по трассе М6 вы долетите до столицы минут за 20, но есть и альтернатива – остановка с общественным транспортом находится всего в 200 метрах от дома.

Дом построен в 2008 году из блоков на ленточном монолитном фундаменте. Крыша из металлочерепицы. Жилых комнат четыре, два этажа. В шаговой доступности магазин и кафе.

Если вы любитель сурового скандинавского стиля, то стоит рассмотреть вот этот дом в деревне Щеметовщина. Его общая площадь 100 м², а стоимость – всего 46900 у.е.

В объявлении утверждается, что «все коммуникации уже в доме – есть электричество, центральный водопровод и местная канализация, газовый котел и разводка газа по дому». В качестве бонуса – теплые полы и четырехметровая высота потолков на втором этаже.

Размер участка также впечатляет – целых 25 соток! Деревня находится недалеко от Радошковичей в Молодеченском направлении. Расстояние от МКАД – 32 километра.

Наверное, самое популярное направление для загородного жилья недалеко от столицы – Логойское. И ландшафты там радуют глаз, и экологичность на уровне. Но за все надо платить, поэтому вот такой домик в Логойске 2019 года постройки обойдется в 59900 у.е.

С виду он небольшой, но жилая площадь, указанная в объявлении, вполне солидная – 41 м². На уровне и предлагаемые удобства: центральные водопровод и канализация, газ, котел на электричестве.

От Минска всего 31 километр, при этом из окна видна главная горка горнолыжного комплекса «Силичи».

Посыл «Садоводческое товарищество не предлагать» стремительно теряет свою актуальность. Прошел общественное обсуждение и готовится к подписанию проект указа о садоводческих товариществах, который разрешит перевод дачных домиков в жилой фонд и постоянную регистрацию в таких домах. Как только указ будет подписан и вступит в силу, можно прогнозировать рост стоимости жилья, расположенного в садовых товариществах.

А пока этот дом выставлен на продажу за 49900 у.е.

47.3 м² жилой площади, но при этом кухня – 10 м², а еще в доме есть сауна. Кроме того, хозяева завлекают близостью озера Вяча, лесом, грибными местами и рыбалкой.

Важным преимуществом этого предложения может стать и расстояние от Минска – всего 18 километров в Мядельском направлении.

В садоводческом товариществе «Мацки» находится вот такой сказочный теремок.

Просят за него 56000 у.е. При этом жилая площадь – 120 м², а участок – 16 соток. В объявлении пишут, что «дом укомплектован мебелью и полностью готов к проживанию».

Три этажа, четыре балкона, три санузла, четыре спальни, застекленная терраса, французские панорамные окна и сорокаметровая гостиная – просто сказка!

Которая находится в 23 километрах от Минска в Мядельском направлении.

Вдвое дальше от столицы (в 49 километрах в Молодеченском направлении) расположен шикарный дом за 60000 у.е.

В комплекте с ним идет большой участок (21 сотка), а также мебель и бассейн. Важное преимущество – почти полное отсутствие соседей: всего один дом через дорогу.

Проблемы же транспортного сообщения может помочь станция электрички «Бояры», находящаяся в 700 метрах.

Еще больше вариантов, как готовых к проживанию, так и требующих доработок, если вы не боитесь стройки и ремонта, можно найти на Куфар Недвижимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Минском дачи покупают за $6 - 10 тысяч, а месяц аренды – от $350: какое бюджетное загородное жилье на лето пользуется спросом (читать далее)