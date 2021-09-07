Последние трехкомнатные квартиры в ЖК «Гранд Хаус». Окончание строительства в этом году

В ЖК «Гранд Хаус» в наличии остались последние квартиры с финальной стадией готовности, строительство комплекса завершается в этом году.

ЖК «Гранд Хаус» — это монолитный дом, расположенный на пересечении проспекта Дзержинского 19 и улицы Щорса, непосредственно у станции метро «Грушевка». Под домом расположен двухуровневый подземный паркинг.

Какие планировки доступны?

Вариант 1

Трехкомнатная квартира евроформата 80 метров квадратных - одно из самых популярных планировочных решений.

Отличительной чертой такой квартиры является объединение гостиной и кухонной зоны, при этом остаются две отдельно выделенные спальные комнаты. Хороший выбор для семьи с одним или двумя детьми.

Сегодня доступны последние 3 квартиры такой планировки на 2-4 этаже. Стоимость такой квартиры 1170$ за метр квадратный. Застройщик предлагает рассрочку на приобретение этой квартиры до декабря 2023 года с первым взносом 30%.

Вариант 2

Трехкомнатная квартира 94 метра квадратных, благодаря расположению своих окон и площади позволит выделить не только три полноценные изолированные комнаты, но и сделать вариант евротрехкомнатной квартиры, где можно разместить две отдельные комнаты и просторную гостиную, совмещенную с обеденной зоной и кухней.

Такая планировка позволяет воплотить любые дизайнерские решения. Для большего комфорта дизайнер предлагает объединить зону кухни и гостиной, ведь именно в этих комнатах жильцы проводят большую часть своего свободного времени.

В наличие осталось одна видовая квартира представленной планировки на 24 этаже. Стоимость такой квартиры 1350$ за метр квадратный.

Готовые квартиры

В секциях, которые только ввелись в эксплуатацию остались 2 евротрехкомнатные квартиры площадью 76 метров квадратных. Квартиры находятся на 18 этаже.

Планировка предусматривает наличие раздельных санузлов и двух лоджии. Стоимость метра квадратного такой квартиры составляет 1250$. Оплата производиться по курсу Национального банка РБ на день оплаты.

Характеристики квартир

Все квартиры в ЖК «Гранд Хаус» сдаются без межкомнатных перегородок, что дает возможность новоселам зонировать помещения под свои потребности. Объединить зону кухни и гостиной, сделать кабинет или гардеробную комнату. К моменту сдачи в квартирах сделана черновая штукатурка стен и бетонная стяжка пола, установлены радиаторы Kermi, а высота потолков составляет 2,70 метра.

Паркинг

Прямо под комплексом расположен охраняемый двухуровневый паркинг, оснащенный системами пожаротушения и дымоудаления. Парковочные места предусмотрены не только для автомобилей – специальные площадки отведены под мототранспорт. На парковку с любого этажа можно будет спускаться на быстром бесшумном лифте OTIS прямо из подъезда.

Варианты покупки квартиры

Застройщик предлагает разные варианты приобретения квартир:

1. Выгодные цены при полной оплате.

2. Рассрочку до декабря 2023 года на некоторые планировки трехкомнатных квартир.

3. Кредитование на 10 и 20 лет по партнёрской программе с Белинвестбанком. Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.

— 12,87% (1,256 СКО) – в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 10 лет);

— 12,87% (1,256 СКО) – в течение 24 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 20 лет).

— Ставка после льготного периода – 18,23% (1,779 СКО).

4. Рассрочку до 36 месяцев на покупку машино-мест в подземном паркинге.

Для консультации по условиям приобретения квартир обращайтесь в отдел продаж «Гранд Хаус» по тел. +375 17 336 73 88, +375-29-534-30-00 или на сайте.

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