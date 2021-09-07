Мама погибшего в авиакатастрофе легендарного хоккеиста Руслана Салея: «От Руслана мне остались только внуки»

Легендарный белорусский хоккеист Руслан Салей погиб в авиакатастрофе. Фото: hockey.by

В Америке у Руслана осталась вдова Бетэн, дочки Алексис и Эйва, сын Сандро. «Комсомолка» поговорила с мамой Руслана, Тамарой Гавриловной Салей, которая в сентябре 2011-го похоронила своего младшего сына Руслана, а спустя 10 месяцев - его отца и любимого мужа, который умер от инфаркта.

- Знаешь, прошло 10 лет, а будто все было только вчера. И ничего это время не лечит, просто плакать стала меньше, запрещаю себе распускать нюни. Они не помогут, Руслана не вернут… - Тамара Гавриловна старается бодриться, гнать от себя воспоминания и печальные мысли. В этом очень помогает сад и огород на даче под Минском. - Рана затягивается, но когда до нее дотрагиваешься - снова чувствуешь ту же пронзительную боль. Спасение для меня одно - физический труд, а не воспоминания и слезы. После смерти Руслана, а потом и моего Алика я плакала днями и ночами... Оба они всегда со мной, как и два их портрета на полочке, рядом.

Руслан со своей мамой. Фото: личный архив

Но боль притупляет только физический труд до изнеможения. Я давно живу на даче, в так называемой самоизоляции, уже привыкла. У меня никогда не было много друзей, считаные люди, с которыми сдружились еще по работе. Знаешь, когда-то я очень хотела отдохнуть, в нашей семье всегда было шумно: муж, трое активных детей. И я уставала. И вот мое желание исполнилось, уже почти как 10 лет живу одна. Поначалу это сильно угнетало, но постепенно человек привыкает ко всему.

«От Руслана у меня остались только внуки»

- 6 сентября ездила на кладбище к Руслану, хотела побыть с ним наедине, знала, что 7-го на могиле будут люди. Заказала панихиду. Этот стресс не пройдет просто так, такие трагедии в памяти навсегда. Во всяком случае, в материнской. Вся боль от утраты осталась со мной, но сейчас хочется вспоминать только светлые моменты.

Памятник Руслану Салею. Фото: hockey.by Фото: Наталия КРИВЕЦ

В остальном в моей жизни, в принципе, ничего не изменилось. Живу на даче, ращу цветы и огород. Общаюсь со своими двумя котами. Тимоша, паразит, периодически гоняет мою Фросю. Так что они меня и радуют, и огорчают одновременно.

От Руслана у меня остались только внуки. Дети Руслана растут, но они живут в Америке. Я бы хотела с ними общаться, но расстояния, коронавирус... Старшей Алексис уже 16, сыну Сандро - 12, а младшей Эйве весной исполнилось 10. Она уже такая большая, хотелось бы повидаться, обняться. Тем более младшая девочка пошла в нашу породу, Салеевскую. Конституция наша. Последний раз я обнимала внуков, когда они приезжали в Беларусь, на годовщину по Руслану.

В Америке у Руслана осталась вдова Бетэн, дочки Алексис и Эйва, сын Сандро. Фото: личный архив

Но я так рада, что у них все хорошо, что они растут, развиваются.

- Тамара Гавриловна, меня не раз спрашивали, не нужна ли маме Руслана Салея помощь?

- Никогда в жизни ничего не просила и даже не думала. У меня достаточная пенсия, 700 с лишним рублей. Живу одна, у меня еще сын и дочка, все помогают. И морально, и материально, и физически. У меня прекрасные дети.

- А что сейчас может вас порадовать, поддержать?

- Ты такие вопросы задаешь, как будто я молодая (улыбается). Работа с моим огородом, мои цветы. Меня радует, когда у моих детей все хорошо. Особенно в этот непростой период. И прошу Бога об одном: чтобы были мир и спокойствие. Больше, как оказалось, ничего и не надо. Таня, какая уже радость в 81 год...

Руслан Салей в редакции белорусской "Комсомолки". Фото: "КП" Архив

«Физически себя стараюсь нагружать каждый день»

- А голос такой молодой и бодрый!

- Голос у меня всегда был командный (смеется). Знаешь, вот что меня радует. Что Руслана не забывают, что каждый год проходит хоккейный турнир его имени, что этим летом открыли детско-юношескую хоккейную школу имени Руслана Салея. Все это для меня очень важно и ценно...

На самом деле меня радует каждый день, просыпаюсь - уже хорошо. Я физически себя стараюсь нагружать каждый день. Прихожу вечером в дом - помылась, села у телевизора - и ощущаю такое блаженство, что я наконец могу и отдохнуть. И спасибо Богу, что он дает мне силы самой себя обеспечивать, самой за собой ухаживать и делать все необходимое.

А про радости и мечты… Ты о чем еще? Полететь что ли в космос (смеется)?

Руслана не забывают, каждый год проходит хоккейный турнир его имени. Фото: Дмитрий БРУШКО

- С вашим характером и задором, я бы не удивилась.

- Очень хочется иметь возможность подольше видеть детей. Еще когда был жив мой муж, я всегда очень хотела знать, и обсуждала это с ним, пойдет ли сын Руслана, Сандро, по его стопам. Будет ли заниматься хоккеем? Но вряд ли, хоть поначалу и пытался. Мне бы очень хотелось увидеть, какими вырастут дети Руслана. Будут ли они больше белорусами или американцами? Понятное дело, большое влияние оказывает среда, американцы совсем другие. Но ведь и от Руслана генетически в них многое заложено. Я все-таки надеюсь на это. Старшая дочь по конституции в нашу породу, но внешне не похожа. Сын похож на Бетэн, утонченный. Но если откровенно, мне бы очень хотелось, чтобы гены белорусов победили. Потому что мой Руслан был очень достойным белорусом.

Тамара Гавриловна Салей, которая в сентябре 2011-го похоронила своего младшего сына Руслана, а спустя 10 месяцев - его отца и любимого мужа, который умер от инфаркта. Фото: личный архив

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