«Сложно было только первую неделю, даже дня четыре, потом - втянулись»: сходили на репетицию конкурса «Мисс Беларусь» и узнали, что в жюри будет Оксана Федорова

В этом году, как говорят организаторы, очень сильные и интересные участницы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Девочки, пожалуйста, выстраиваемся на исходные точки, прогоняем выход на сцену. Не забываем про осанку, держим спину, и улыбки, конечно, поехали! – раздается в громкий голос из колонок.

Девушки моментально располагаются в репетиционном зале Национальной школы красоты, становятся в строгой последовательности. «Комсомолка» - на одной из финальных репетиций гала-шоу «Мисс Беларусь», которое состоится 10 сентября в столичном Дворце спорта. Пока девушки репетируют, говорим с директором дирекции спецпроектов телеканала ОНТ Еленой Лобач - исполнительным продюсером проекта.

Одна из этих девушек точно получит титул первой красавицы Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В этом году у нас не просто сильный, а очень сильный и очень разнообразный состав участниц. Всего на титул первой красавицы Беларуси претендуют 29 девушек, которые представляют все регионы страны. Самое большое количество участниц - сразу семь девушек - из Минска. По четыре представительницы от Брестской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Финалистками конкурса от Витебской области стали две девушки. Но это не значит, что там меньше всего красавиц, просто так сложилось в этом году, - улыбается Елена Лобач. (Кстати, "КП" писала про витебский областной кастинг - читайте тут.)

Между репетициями - несколько минут отдыха Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Продюсер подчеркивает, почти у всех девушек-участниц уже законченное высшее образование, у трех претенденток на титул за плечами дипломы магистратуры, почти каждая имеет опыт практической работы в самых разных сферах.

- Я не первый раз занимаюсь этим проектом, поэтому могу со всей обоснованностью говорить: в этом году жюри будет очень и очень непросто определиться с тем, кто больше других достоин титула «Мисс Беларусь». Помимо соответствующих внешних данных, каждая девушка - тонкая и яркая личность. Каждая - уникальна. Кого только у нас нет: будущий инженер лесного хозяйства, учителя музыки, вокалисты, учитель музыки по классу балалайки и гитары, актриса Могилевского драмтеатра, студентка Академии музыки, будущая оперная певица с меццо-сопрано… Есть девушка, которая, несмотря на такие молодые годы, уже имеет свой бизнес, открыла магазин парфюмерии. Участвует и телеведущая регионального брестского телеканала. Словом, здесь не просто девушки – в этом году участницы конкурса очень сильные и достойные.

По городу участницы передвигаются на брендированном автобусе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«КОГДА МЕНЯ ВЫБРАЛИ - ЭТО БЫЛО «ВАУ»

Пока мы беседуем с Еленой Лобач, девушки первый раз репетируют выход в специально отшитых для них купальниках. Их только привезли, нужно померить и подогнать по фигуре. Получается такая «репетиция-примерка».

Репетиции гала-шоу - в самом разгаре Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Тут немного нужно будет ушить, тут - наоборот, сделать посвободнее, - обсуждают между собой участницы эффектные купальники, которые однозначно будут очень выигрышно смотреться на сцене многотысячного Дворца спорта.

В перерывах между репетициями и дефиле, общаюсь с некоторыми из участниц.

Одна из претенденток на корону - Анастасия Мачульская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Меня зовут Анастасия Мачульская, я из Могилева, мне - 22 года. Окончила Белорусский институт правоведения, специальность – востребованная: «Экономика и управление на предприятии». В планах - открытие своего бизнеса в сфере красоты и творчества, пока тайна, - смеется Анастасия.

Чтобы оказаться в Минске и участвовать в финале Анастасия сначала прошла кастинг Могилеве, потом был полуфинал.

- В июле я приехала в Минск на собеседование, и когда мне потом позвонили и сказали: «Вы – в финале», эмоции, конечно, были невероятные. Это было - «вау»! Я была в шоке, хотя, конечно, очень надеялась и рассчитывала на успех.

Нашу беседу прерывают команды режиссера: начинается следующая репетиция - выход в национальных костюмах.

Девушки двигаются с точностью и без помарок. Несмотря на то, что репетируют пока без костюмов, а в удобной спортивной одежде, выглядит эта часть программы весьма достойно.

- В этом году выход в национальных костюмах - один из самых эффектных номеров, - комментирует происходящее куратор участниц Марина Фомина. - Чаще всего более зрелищным кажется выход в купальниках, но в этом году мы, считаю, эту тенденцию переломили. Получилось и колоритно, и динамично, и душевно.

Каждое движение отработано, но каждое - с душой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока девушки вновь отдыхают, интересуюсь у участниц, как давно они репетируют, чтобы достичь такой техничности и слаженности.

- Подготовка к финалу конкурса стартовала 16 августа, сразу начались репетиции. Что было самым сложным? Наверное, ритм, постоянная нагрузка, нужно выучить все выходы безошибочно, довести до автоматизма, - наперебой рассказывают мне девушки. - Но вообще сложно было только первую неделю, даже дня четыре, потом - втянулись.

Одним из самых зрелищных элементов шоу обещает быть выход девушек в народных костюмах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИМЕРОМ»

Еще одна участница «Мисс Беларусь» - Мария Редько.

- На данный момент мне 22 года, буквально на днях - день рождения, исполнится 23. Уже закончила БГЭУ, я - инновационный менеджер по профессии. Сейчас работаю менеджером в одной из крупных строительных компаний, продаю квартиры.

Путь Марии к участию в финале республиканского конкурса красавиц не был простым.

Мария Редько приехала на конкурс в столицу из Борисова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Первый раз я участвовала в 2018 году, тогда смогла дойти до «топ-100». Дальше тогда меня не отобрали. В 2020 году я решила попробовать еще раз - очень хотела испытать себя. Всю жизнь я знала, что смогу попасть на более «глобальный «конкурс, ведь раньше меня отправляли участвовать в более «локальные» - «мисс школа», «мисс лагерь». Но в 2020 году конкурс не состоялся - вмешалась пандемия коронавируса. И вот в этом году позвонили, сказали - приходите. И вот я - здесь.

- Какими качествами должна, с вашей точки зрения, обладать «Мисс Беларусь»? Понятное дело, внешность…

- Красивых девушек у нас очень много. «Мисс Беларусь» должна обладать добротой, чистой души, открытостью и состраданием. Это должна быть глубокая девушка, которая развивается, показывает пример другим - надо не засиживаться, идти вперед, достигать своих целей. Сейчас мир такой - надо развиваться, чтобы не остаться в аутсайдерах. «Мисс Беларусь» должна показывать, что надо стараться брать от жизни все, это внутри себя перерабатывать и делиться положительными эмоциями. Победительница должна быть примером.

- Шансы на победу есть у всех. Как чувствуете, станете вы «Мисс Беларусь»?

- Очень хотелось бы в это верить. Но у нас все девушки – достойные, так говорят все, кто с нами работает. Каждая девушка - со своей изюминкой. Выбрать даже первую десятку - тяжело. В каждой из нас есть то, что может зацепить жюри. И я затрудняюсь даже предполагать, кто из нас выйдет в пятерку, в тройку. Но уже очень скоро мы все это узнаем, до финала - считанные дни.

- Волнуетесь?

- У нас начинаются репетиции на сцене Дворца спорта. До этого волнения не было, но буквально позавчера я увидела свою «визитку», которую крутили по телевизору. И до меня начало доходить, что вообще со мной происходит! (смеется - Авт.). Что это конкурс действительно масштабный, что за меня болеют не только мои родные, близкие и друзья. Нам присылают видео с поддержкой, пишут добрые в инстаграм вообще незнакомые мне люди. Это очень приятно, это мотивирует! Хочется верить, что зрителям гала-шоу понравится, что зрители оценят постановку, старания каждой девушки. Мы же тут почти месяц, очень хотим сделать то, чего до нас не было.

Участница финала конкурса "Мисс Беларусь" Анастасия Садовникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«КОНКУРСЫ КРАСОТЫ – ЭТО НЕ ПРО КРАСОТУ, ЭТО ПРО ЛИЧНОСТЬ»

Побеседовали мы и с 19-ти летней Александрой Попок. Она представляет Гомельскую область, приехала из города Петриков.

Обаятельная Александра представляет город Петриков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я студентка БГЭУ, учусь на факультете коммерции и туристической индустрии, уже третий курс.

- Знают ваши одногруппники что вы - претендентка на почетный титул первой красавицы страны?

- Думаю, знают, я выкладываю в соцсетях фрагменты нашей подготовки.

- Петриков - небольшой город. Что было самым сложным на пути к финалу республиканского шоу?

- Я уже участвовала в конкурсе «Палесская прыгажуня», стала второй вице-мисс. Мне предложили попробовать свои силы здесь. Было очень страшно. Я, честно говоря, не верила, что пройду. Но это удалось, и то, что происходит сейчас - это, уверена, как сказка для каждой из участниц. Осталось несколько дней до финала, но не хочется, чтобы все заканчивалось.

В этот день девушки не только репетировали, но и голосовали - выбирали «Мисс дружбу». Голосование было тайным, но вышло веселым: было видно, что участницы действительно сдружились. Имя самой дружелюбной участницы объявят непосредственно во время финала конкурса.

Девушки голосовали, выбирали "Мисс Дружба". Ее имя также станет известно в день финала конкурса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

То, что микроклимат в коллективе сложился позитивным, подтверждает и Александра Попок.

- У нас такая мотивация и установка, что мы с девочками - одна команда, что все вместе стараемся и работаем над тем, чтобы сделать действительно крутое шоу,- говорит девушка.

Девушки репетировали, было видно, что каждый жест и поза - выверены и отработаны многократно. Хотелось, разумеется, пообщаться с каждой.

Еще одной нашей собеседницей стала двадцатитрехлетняя Полина Круглякова, девушка из Жлобина, закончила Гомельский госуниверситет, по диплому - преподаватель иностранных языков. Именно у Полины собственный бизнес – парфюмерный магазин.

Полина Круглякова из Жлобина, у девушки собственный бизнес - парфюмерный магазин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я профессионально занимаюсь моделингом. Участие в конкурсе – моя цель, еще одна - для самореализации. Потому что конкурсы красоты – это не про красоту, конечно, это про личность, про проявление себя, про показ талантов, навыков. Это очень интересный опыт.

Девушки рассказывают, что сильно сдружились Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Надо сказать, что путь к своей цели Полина прошла немалый: впервые она вышла на подиум в 2015 году.

- Но тогда это была осторожная попытка. А в 2018 году я впервые пришла на кастинг в Гомеле, удача мне тогда не улыбнулась. Но тогда я не умела себя преподносить, я ничего не знала.

- А потом?

- А потом я окончила университет, это был 2019 год, и я поступила в Национальную школу красоты, где и начался мой модельный путь. Меня начали приглашать на съемки, различные показы. В 2020 году я прошла кастинг - попала в «топ-100», но - пандемия. В этом году я прошла повторный кастинг.

- Если в пятницу, 10 сентября, вы станете «Мисс Беларусь», что изменится в вас?

- Я останусь тем же человеком, которым являюсь. Думаю, что прибавится ответственность, узнаваемость. Я к этому готова, была бы, разумеется, очень рада такому ходу событий. Хотя каждая из нас - достойная.

Разговаривать с каждой красавицей можно бесконечно - обаяние, молодость, искренность эмоций. Жюри действительно будет непросто определиться с выбором лучшей из лучших.

А СУДЬИ КТО?

В ЖЮРИ – ОКСАНА ФЕДОРОВА

- А кто будет в жюри? – спросила «Комсомолка» у Елены Лобач.

- Приедет Оксана Федорова - «Мисс Вселенная-2002», в состав судейской комиссии войдет директор Национальной школы красоты Елена Троицкая, наш легендарный гандболист Сергей Рутенко, ведущий баритон Большого театра, заслуженный артист Владимир Громов, народная артистка Беларуси, балерина Ольга Гайко. Словом, в жюри действительно достойные представители разных областей культуры и искусства нашей страны.

Конкурс входит в свою финальную стадию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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