В Минске почтили память разбившегося в авиакатастрофе «Локомотива»: фоторепортаж

Мемориал, где любой желающий мог возложить цветы.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
10 лет назад, 7 сентября 2011 года, в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив», в составе которой были и белорусы - защитник Руслан Салей, нападающий Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов.
Около «Минск-Арены» был организован мемориал.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В тот день «Локомотив» вылетел из Ярославля чартерным рейсом в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Самолет Як-42 потерпел крушение на взлете. Погибли 44 человека - 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Выжил только бортинженер Александр Сизов. Причина катастрофы - ошибочные действия членов экипажа.
Список погибших.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Была набрана новая команда, но все эти годы «Локомотив» не играл в день трагедии. И вот спустя 10 лет клуб попросил КХЛ, чтобы 7 сентября в Ярославе состоялась встреча именно с минским «Динамо».
В Минске почтили память разбившегося в авиакатастрофе «Локомотива».
Фото: Павел МАРТИНЧИК
На матч минская команда вышла в ретроджерси образца 2011 - 2012 года, с траурными нашивками. А около «Минск-Арены» был организован мемориал, где любой желающий мог возложить цветы.
Любой желающий мог возложить цветы.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Среди прочих, туда пришли и члены юношеской сборной Беларуси по хоккею.
«Все джерси игроков клуба после матча будут выставлены на благотворительный аукцион, а средства мы перечислим на лечение юного хоккеиста из Полоцка Дмитрия Железнова, который болен раком», - сообщили в клубе.
Члены юношеской сборной Беларуси по хоккею.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Возложение цветов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
7 сентября 2011 года был последний полет Руслана Салея и других звезд хоккея.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
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