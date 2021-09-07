В Минске почтили память разбившегося в авиакатастрофе «Локомотива»: фоторепортаж

Мемориал, где любой желающий мог возложить цветы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

10 лет назад, 7 сентября 2011 года, в авиакатастрофе погибла хоккейная команда «Локомотив», в составе которой были и белорусы - защитник Руслан Салей, нападающий Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов.

Около «Минск-Арены» был организован мемориал. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В тот день «Локомотив» вылетел из Ярославля чартерным рейсом в Минск на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Самолет Як-42 потерпел крушение на взлете. Погибли 44 человека - 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Выжил только бортинженер Александр Сизов. Причина катастрофы - ошибочные действия членов экипажа.

Список погибших. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Была набрана новая команда, но все эти годы «Локомотив» не играл в день трагедии. И вот спустя 10 лет клуб попросил КХЛ, чтобы 7 сентября в Ярославе состоялась встреча именно с минским «Динамо».

В Минске почтили память разбившегося в авиакатастрофе «Локомотива». Фото: Павел МАРТИНЧИК

На матч минская команда вышла в ретроджерси образца 2011 - 2012 года, с траурными нашивками. А около «Минск-Арены» был организован мемориал, где любой желающий мог возложить цветы.

Любой желающий мог возложить цветы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди прочих, туда пришли и члены юношеской сборной Беларуси по хоккею.

«Все джерси игроков клуба после матча будут выставлены на благотворительный аукцион, а средства мы перечислим на лечение юного хоккеиста из Полоцка Дмитрия Железнова, который болен раком», - сообщили в клубе.

Члены юношеской сборной Беларуси по хоккею. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возложение цветов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

7 сентября 2011 года был последний полет Руслана Салея и других звезд хоккея. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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