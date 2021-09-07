Песню белоруса, который написал хит для Наргиз с белорусским оперным тенором Ильей Сильчуковым, хотят выкупить в ОАЭ за $150 000. Но есть одно условие

«Живое русское спасибо» стало неофициальным гимном российских олимпийцев, Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 300 тысяч просмотров менее чем за неделю. «Живое русское спасибо» стало неофициальным гимном российских олимпийцев, с победой вернувшихся из Токио. Кстати, многие из них песню одобрили. Но самый главный скандал, судя по всему, еще только грядет: арабские бизнесмены предложили один миллион долларов за то, чтобы песня больше не прозвучала.

Олег Шаумаров, несмотря на относительно молодой среди российской эстрадной композиторской элиты возраст, уже прославился сотрудничеством с Аллой Пугачевой, Николаем Басковым, Ириной Аллегровой, Сергеем Лазаревым, Славой, Наргиз, Максимом Фадеевым, Григорием Лепсом и многими другими. Он, кстати, еще и участник седьмого сезона телешоу «Голос» (в команде Ани Лорак). Песни на слова Олега можно услышать в сериале «Реальные пацаны». Вдобавок он написал книгу о том, как бросить пить «Проблема на Ж».

А вот Казимир Машкало, ярко отметившийся в прошлого году песней «Волки», исполненной Наргиз и белорусским тенором Ильей Сильчуковым (клип собрал более миллиона просмотров за три дня!), проживающем в настоящий момент в Лондоне, известен давно. Именно он автор знаменитой песни Лолиты и Александра Цекало (когда они еще выступали вместе в составе кабаре-дуэта «Академия») «Когда муж пошел за пиво!».

Кстати, именно Казимиру Машкало, автору слов «Живое русское спасибо», сначала пришел е-мэйл с предложением о покупке песни сначала из Украины, затем из Дубая.

«Конечно, я еще совсем не уверен в целесообразности перепродажи прав на эту песни – ведь ее текст, где звучат вдохновляющие мотивы «давай сильнее, быстрее, выше!», не только могут стать мотивирующим для российских спортсменов – эта песня вдохновит всех нас на новые свершения», - отмечает Казимир.

По его словам, он был удивлен предложением и считает, что права на музыку и творческие произведения могут быть и стать объектов интеллектуальной собственности как антиквариат или картины – ведь они продаются как аукционах Сотбис.

КСТАТИ

Казимир Машкало также прославился разработкой ставшего мемом в пандемию международного жеста Thankingold. Он уже признан в Дубае, а сейчас проходит международную патентную экпертизу.

«Посмотрите, ведь в нашем мире есть признанные жесты-знаки приветствия и прощания, рукопожатия и так далее, но нету международного жеста «Живого спасибо» и моя задумка –восполнить этот пробел», - заключает белорусский автор.