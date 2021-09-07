«Дикая охота» с лошадью на сцене, 689-й показ «Травиаты» и пять вечеров «Мадам Баттерфляй»: топ-3 оперы с историей от белорусского Большого театра, на которые уже продаются билеты

Сейчас сходить на постановки в белорусские театры – не проблема. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За полтора года пандемии люди истосковались по выходам в культурный свет. Звезды к нам с концертами пока не спешат – коронавирус. Но сходить на постановки в белорусские театры – не проблема, благо - билеты есть. Сегодня мы расскажем о трех операх с историей, которые идут в новом сезоне на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.

«Дикую охоту…» представляли даже в Троицком

Свой 89-й сезон 8 и 9 сентября 2021 года театр открывает премьерой - оперой «Дикая охота короля Стаха» композитора Владимира Солтана. В постановке крутой замес из романтики, исторических судеб, мистики - всего того, что есть в атмосферной книге Владимира Короткевича.

Театралы со стажем помнят, что впервые эта опера была поставлена в Минске в далеком 1989 году. Ее дирижер-постановщик Ярослав Вощак совсем чуть-чуть не дожил до премьеры - у него была онкология. Премьерой дирижировал маэстро Александр Анисимов. Кстати, режиссером-постановщиком оперы, которая получилась и интересной, и самобытной, был Вячеслав Цюпа. Он в детстве с блеском сыграл Кая в советской киноленте «Снежная королева».

Опера «Дикая охота короля Стаха» композитора Владимира Солтана. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Дикую охоту» однажды даже представляли в Троицком предместье под открытым небом. И в той постановке, как и в новой, можно было увидеть лошадей с наездниками. Эта опера шла с успехом 22 года, потом был перерыв, и вот - новый спектакль.

«Травиата» - рекордсмен по числу постановок в Большом

В архивах Большого театра Беларуси есть большие книги, где скрупулезно, начиная с 1947 по 2016 год (а с этого времени в электронном виде), отмечены все спектакли, которые были даны на сцене театра. Записи по большинству довоенных постановок не сохранились. Исключение – опера «Травиата».

Опера «Травиата». Фото: bolshoibelarus.by

Так вот, чаще всего, а именно 688 раз, начиная с 1941 по 2021 год в Большом театре Беларуси давали оперу Джузеппе Верди «Травиата» по драме Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». За 80 лет эта опера пережила шесть постановок. Последнюю в 2017 году осуществил режиссер Андрейс Жагарс, директор Латвийской национальной оперы, а ранее актер. Это он, ребенком, сыграл сына Марты и Артура в культовом кинофильме «Долгая дорога в дюнах». Многие помнят его как ведущего проектов «Большой балет» и «Большая опера» на российском телеканале «Культура».

Действие его «Травиаты» перенесено в наше время, его главная героиня Виолетта современная девушка в коктейльных платьях и джинсах и больна она не туберкулезом, а онкологией. Режиссер как напророчил себе болезнь: в 2019 году в возрасте 60 лет он умер от рака.

Винтаж и слезы «Мадам Баттерфляй»

Те, кто приходят в Большой на постановку «Мадам Баттерфляй» и не догадываются, что многие декорации к ней – винтажные, а костюмы сшиты по эскизам 1953 года (тогда опера Джакомо Пуччини шла под названием «Чио-Чио-сан»). Именно поэтому рабочие сцены перед спектаклем крайне аккуратно выставляют ширмы и диванчики.

Раньше опера Джакомо Пуччини шла под названием «Чио-Чио-сан».

Партию Чио-Чио-сан спели, наверное, все выдающиеся примы белорусской оперы. Ее исполняла и известная советская и молдавская оперная певица Мария Биешу, и заслуженная артистка Беларуси Тамара Глаголева, которая сегодня заведует Камерным залом Большого театра Беларуси. Именно Глаголева первой из белорусских певиц выучила партию Чио-Чио-сан на итальянском. Кстати, до середины 1990-х оперы в Минске исполнялись исключительно на русском, теперь же их можно услышать на языке оригинала.

«Мадам Баттерфляй». Фото: bolshoibelarus.by

Партия Чио-Чио-сан любимая и знаковая и для народной артистки Беларуси Нины Шарубиной. Она как-то признавалась, что каждый раз плачет по-настоящему, когда по сюжету падает и начинает рыдать ее героиня. Но зрители этого, как правило, не замечают, потому что в это время поет свою партию другая героиня, и у Нины Шарубиной есть время успокоиться. Нина Шарубина рассказывала, что эта опера находит отклик у людей, во время больших пауз можно услышать в зале шмыганье носом и не одно – на спектакле плачут не только артисты, но и зрители. И с гастрольной жизнью этой опере повезло, в 2013 году «Мадам Баттерфляй» пять вечеров подряд срывала аплодисменты в английском Королевском театре.