«Евро пробьет отметку в 3 рубля, доллар дорастет до 2,54»: что будет с курсами валют в ближайшую неделю

Узнали, что ждать от курсов валют в ближайшее время. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

После довольно затяжного укрепления, белорусский рубль потихоньку сдает свои позиции. Только за последнюю неделю три основные валюты заметно подорожали по отношению к «зайчику». Доллар США, с учетом торгов 7 сентября, достиг отметки 2,5179 рубля. Курс евро вплотную подобрался к трем рублям – 2,9894. За 100 российских рублей дают 3,4400 белорусского.

Почему складывается такая ситуация и какие курсы нам ждать в ближайшую неделю, «Комсомолка» узнала у старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.

– В процентном выражении валютная корзина подорожала на 0,7% в целом, – уточняет аналитик. – Вообще, тенденция к ослаблению белорусского рубля длится примерно с 24 августа, когда стоимость валютной корзины достигла локального минимума. В последнем летнем месяце для белорусского рубля была достаточно благоприятная ситуация: валюту на чистой основе продавали все субъекты валютного рынка, начиная от предприятий, заканчивая физическими лицами.

Так, предприятия резиденты продали на чистой основе 75 млн долларов, хотя это меньше, чем в июле: тогда показатель составил 336 миллионов. Активнее стало продавать валюту население. На чистой основе (как в наличной, так и в безналичной форме) физические лица «сдали» валюты на 94,5 млн долларов против июльских 47 миллионов. В целом же в августе на чистой основе в стране продано 228 млн долларов. И это позволило белорусскому рублю укрепиться.

– С начала сентября мы видим рост курсов иностранных валют. Я думаю, что вклад обычных людей в эту тенденцию совсем небольшой. Сейчас у физических лиц на руках нет избытка белорусских рублей, чтобы перейти к чистой покупке валюты. Наоборот: замедление роста реальных доходов населения приводит к тому, что те люди, у которых есть сбережения в иностранной валюте, ее продают, – отметил Вадим Иосуб.

Что касается пресловутого транша МВФ в размере миллиарда долларов, то, по мнению аналитика, это никак не скажется на настроениях валютного рынка. Хотя Национальный банк включил эти средства в свои золото-валютные резервы. Теперь, по данным финансового регулятора, валютная кубышка составляет чуть менее 8,5 млрд долларов.

– На курсы валют эти средства повлиять никак не могут. Это не живые деньги, а так называемые SDR (Специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его курс определяется соотношением доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. Данный инструмент используется для поддержания мировой экономики – Авт.). Важно отметить, что это не живые деньги, а специальные права заимствования, которые, не поменяв на ликвидную валюту, нельзя использовать каким-либо образом. В конечном итоге, это не какой-то подарок Беларуси. Эти средства распределены между странами, за исключением трех государств, пропорционально. Поэтому, на этом фоне у белорусского рубля нет причин для укрепления, – заключил Вадим Иосуб.

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