У 6-летней Даши из Гомеля врожденная глухота: «После операции дочка будет слышать двумя ушками»

Даше Герасимовой открыт сбор на операцию. Фото: из личного архива

Дашенька старшии ребе нок в семье. О том, что девочка не слышит, родители узнали не сразу и растили малышку, не предвидя ничего плохого.

- Первое время казалось, что Даша реагирует на звуки. А потом мы увидели, что она не поворачивается на наш голос и спит хорошо, когда включен пылесос. Точный диагноз поставили в Минске: хроническая двухсторонняя неи росенсорная тугоухость 4-й степени на оба уха. Так мы узнали, что ребе нок ничего не слышит, - рассказывает Анна, мама девочки.

Даша начала носить слуховые аппараты, с которым у нее появились первые слова. Но аппараты помогли девочке не полностью, врачи предложили операцию. Сейчас Даша слышит, разговаривает.

Дашины родители задумались об операции и на второе ушко.

- Сама операция бесплатная, а вот имплант и речевои процессор на второе ушко платные и стоят больших денег. Система кохлеарнои имплантации обои дется нам в 28 500 евро. На данныи момент (5 сентября) из нужнои суммы собрано около 11 тысяч 490 евро. Дата операции пока не назначена. Мы собираем деньги, но хотим успеть сделать операцию до школы, чтобы у дочки улучшилась слышимость. Сеи час Даша ходит в детскии садик, где мы остались еще на один год.

Даша активныи и творческии ребенок, несмотря на отсутствие слуха на одном ушке.

- Даша в садике танцевала, ее хвалили. Еще она любит рисовать, из садика приносит интересные рисунки.

Анна переживает, что ее дочка в один миг может остаться в полнои тишине. Это может произои ти, если, например, сломается речевои процессор.

- У нас такого еще не было, но как-то раз дочка сказала, что процессор шипит. Мы выключили его, поменяли в нем батареи ки. Проходит время, и он снова шипит. С двумя же речевыми процессорами на ушках ребенку безопаснее: если сломается один, второи будет работать.

Анна пишет обращения на предприятия, ведет сбор на страничке в Инстаграме.

- Мы с мужем работаем инженерами. Самим собрать такую сумму нам тяжело, приде тся копить несколько лет. Поэтому вынуждены просить помощи у неравнодушных людеи !

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Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 300 Беларусбанка - г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а; УНП 100325912; МФО: AKBBBY2X.

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Доллары: BY48AKBB31341000004900070000

Назначение платежа: для сбора денежных средств на приобретение системы кохлеарнои имплантации на левое ухо для Герасимовои Дарьи Дмитриевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 235-03-55.

Получатель: Герасимова Анна Викторовна.

Можно также перечислить деньги на банковские карты.

Карта Беларусбанка: 4255 1901 2321 6445.

Срок деи ствия карты 07/24.

(Получатель: HANNA HERASIMAVA)

Карта Приорбанка: 4916 9896 9147 5924.

Срок деи ствия карты 07/25.

(Получатель: Герасимова Анна)

Контакты: Анна, мама Даши: +375 (29) 351-34-71.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

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