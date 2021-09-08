Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 сентября 2021 года: в Рогачеве COVID-19 переболела треть населения, а Россию призвали готовиться к новой вспышке

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 сентября 2021 года: в Рогачеве коронавирусом переболела треть населения, а Россию призвали готовиться к новой вспышке коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В стране зарегистрировали новых 1473 пациента с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1136 человек. Всего же, с начала пандемии, в Беларуси подтвердили 493 тыс. 818 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 485 тыс. 248 пациентов.

Сообщается о 10 умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже приближаешься к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 847 пациентов.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 577 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 8,9 тысяч. Рекордсмен – Россия - там за сутки от коронавируса умерло 790 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,59 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 393 человека, в Литве – 4 623 (там сейчас третья волна), в Латвии – 2 592, в Украине – 54 054 человек. Бьет рекорды и Грузия, где сейчас находится много белорусов – там ежедневно от коронавируса умирает около 75 человек.

В Рогачеве коронавирусом переболела треть населения

Рогачевская государственная газета «Свабоднае слова» со ссылкой на заведующего районной поликлиникой Андрея Катичева сообщила, что с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 9959 рогачевцам. Учитывая, что население Рогачева составляет 33 тысячи человек, процент переболевших в городе составляет 30%.

А что было бы, если такой процент переболевших был бы по всей Беларуси? Учитывая, что в стране живет примерно 10 миллионов человек, число переболевших составляло бы 3 миллиона. Напомним, официально на 7 сентября Минздрав Беларуси сообщает о 493.818 переболевших коронавирусом.

Россию призвали готовиться к новой вспышке коронавируса

Новая волна коронавируса в России может начаться в конце сентября или в начале октября заявил главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По словам специалиста, четвертой волне COVID-19 поспособствует сезонная вспышка заболеваний. Как правило, в начале осени происходят эпидемии гриппа, ОРВИ и других подобных инфекций. Коронавирус также не станет исключением.

- Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ, - отметил врач.

Проценко подчеркнул, что ухудшению эпидемиологической ситуации способствует возвращение россиян из отпусков, а также начало учебного года.

Чтобы защитить свое здоровье, специалист посоветовал россиянам как можно скорее пройти вакцинацию, которой не стоит бояться.

Проценко указал, что прививка - это «медицина, построенная на доказательствах».

- Сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это эффективный и безопасный подход для граждан, - добавил он.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 сентября 2021 года: в Рогачеве коронавирусом переболела треть населения, а Россию призвали готовиться к новой вспышке коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеванию коронавирусом

Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, но ситуация в разных странах отличается, об этом сообщает руководитель техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По информации ВОЗ, в мире еженедельно регистрируют до 68 тысяч смертельных случаев от заболевания COVID-19.

– Плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Регистрируется около 4,4–4,5 миллиона случаев заражения каждую неделю, – сообщила Керкхове.

При этом она отметила, что приведенные цифры являются, безусловно, заниженными и не отражают реальной ситуации по коронавирусу в мире.

– Северной и Южной Америке количество случаев заражения и число смертей растет. При этом в Европе фиксируется снижение уровня заболеваемости, однако возросло количество смертей. В азиатском регионе смертность, и заболеваемость COVID-19 снижаются, – сказала представитель ВОЗ.

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