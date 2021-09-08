Одобрена ВОЗ, эффективность - 79%, скоро появится в пунктах вакцинации: что известно о китайской вакцине от ковида, 1,5 миллиона доз которой прибыли в Беларусь

Китайская вакцина, говорят в пунктах вакцинации, должна скоро к ним поступить. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Беларусь 6 сентября доставили 1,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат должен пройти контроль качества в аккредитованной лаборатории. Потом вакцина поступит в организации здравоохранения.

Официальное название китайской вакцины - SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. 100 тысяч доз такой же были доставлены в феврале 2021 года. В начале массовой вакцинации можно было на выбор привиться данным препаратом или российским «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Об этом «Комсомолка» писала в своем репортаже.

ВАКЦИНА VERO CELL ОДОБРЕНА ВОЗ, НО НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В БЕЛАРУСИ

В мае 2021 года китайская вакцина Vero Cell была включена ВОЗ в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях, так же, как и вакцины от производителей Pfizer, AstraZeneca. Это позволило Китаю принять участие в инициативе COVAX, цель которой – предоставить доступ к вакцинам от COVID-19 как можно большему количеству стран вне зависимости от их экономического положения. Кстати, Спутника V в этом списке нет, однако, на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщила , что процесс одобрения заявки продолжается, в настоящее время проводятся юридические процедуры.

В пояснительной записке, которая составляется для каждой вакцины, одобренной, ВОЗ, сообщается: результаты широкомасштабных испытаний по нескольким странам показали, что после двух этапов вакцинации эффективность Vero Cell против легкой и тяжелой форм заболевания SARS-CoV-2 (COVID-19) - 79%. У Спутника V этот показатель достигает 92%. Иммунитет начинает появляться после 14 и более суток со дня введения второй дозы.

Китайскую вакцину на данный момент используют около 45 стран, среди которых Казахстан, Турция, ОАЭ, Сербия. «Комсомолка» рассказывала, что 15 марта 2021 года вакциной Vero Cell в Беларуси был привит первый пациент. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил тогда, что около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого белорусские эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАКЦИНЕ?

Вакцина Vero Cell создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса, сообщается на сайте ВОЗ. Она стимулирует иммунную систему и выработку антител без риска вызвать заболевание. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. Инактивация вируса - один из самых старых способов создания вакцин. По этой технологии разработаны вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка. Если сравнивать со Спутником V, то российский препарат – это векторная вакцина, то есть вирус лишен способности преодолевать защитные барьеры организма человека и размножаться.

Подробно о вакцине «Комсомолка» уже писала тут.

САМАЯ ЧАСТАЯ ПОБОЧКА – БОЛЬ НА УЧАСТКЕ ИНЪЕКЦИИ

По внешнему виду Vero Cell представляет собой матовую молочно-белую суспензию. ВОЗ рекомендует использовать препарат лицам старше 18 лет. После введения, предупреждают на сайте 5-ой минской поликлиники, могут встречаться такие нежелательные лекарственные реакции. Очень часто случается боль на участке инъекции. Часто бывают транзиторная лихорадка, утомляемость, головная боль, диарея; покраснение, зуд и уплотнение на участке инъекции. А кожная сыпь на участке инъекции, тошнота и рвота, зуд за пределами участка инъекции, мышечная боль, боль в суставах, сонливость, головокружение – реакции нечастые.

Имеются и противопоказания, например, аллергический реакции на компоненты препарата, ряд серьезных хронических заболеваний и т.д. Есть, также, случаи, когда вакцинацию стоит отложить, например, если повышена температура или вы недавно переболели коронавирусом. Поэтому, стоит проконсультироваться с врачом, особенно лицам старше 60 лет и беременным женщинам.

КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ, ПРИВИВШИСЬ VERO CELL?

После прививки китайским препаратом, так же, как и российским, можно получить сертификат о вакцинации, сообщается на сайте Минздрава. Этот документ принимают для въезда в ряд стран без карантина и других ограничительных мер. Однако, нужно внимательно изучать требования конкретного государства на момент въезда. Например, сейчас лица, прошедшие два этапа вакцинации Vero Cell, могут использовать сертификат для въезда в Украину, Турцию, Египет, Грузию, Иорданию и не только. Эти страны принимают белорусов и были лидерами в туристическом сезоне-2021 у наших путешественников.

Со въездом в Евросоюз сложнее. По общему правилу там официально одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Но каждая страна может расширить этот список. Путешественников, привитых Vero Сell от производителя Sinopharm, согласны принять Австрия, Болгария, Греция, Хорватия и другие страны. Также граждане с сертификатом о вакцинации освобождаются от 7-дневного карантина по приезду в Беларусь.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ?

В Беларуси процедура вакцинации осуществляется за счет средств республиканского бюджета и состоит из 2 инъекций с интервалом 21-28 дней. Перечень центров, где можно сделать прививку, находится на сайте Минздрава.

Можно ли привиться китайской вакциной Vero Cell, нужно уточнять конкретно в пункте вакцинации. Днем 7 сентября «Комсомолке» не удалось найти те из минских и региональных точек, куда уже поступила китайская Vero Cell. Однако, сотрудники учреждений здравоохранения, с которыми удалось связаться, отметили: препарат ожидают очень скоро.

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