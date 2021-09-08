Арина Соболенко обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» и пробилась в полуфинал US Open-2021

Арина Соболенка завоевала путевку в полуфинал US Open. Фото: Pete Staples/USTA

7 сентября на US Open-2021 среди мужчин и женщин стартовали игры 1/4 финала. До этой стадии из всех представителей Беларуси смогла добраться только Арина Соболенко. Второй ракетке мира досталась серьезная соперница из Чехии Барбора Крейчикова.

В Нью-Йорке у Арины выдались разные матчи по качеству. Например, в первом матче с сербкой Ниной Стоянович возникли трудности (6:4, 6:7, 6:0). Затем достаточно легко были обыграны Тамара Зиданшек (6:3, 6:1) и Даниэль Роуз Коллинс (6:3, 6:3). В последней игры с подругой Элизе Мертенс, несмотря на разгромный уверенный счет, игра Соболенко была далека от своего лучшего тенниса. Несмотря на свои ментальные проблемы, белоруска успешно справляется с давлением и потиху преодолевает преграды на пути к титулу US Open.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова не перестает удивлять хорошими результатами. Нынешний сезон у чешки проходит на ура. С 40-го места 25-летняя спортсменка ворвалась в десятку лучших. Главный ее триумф случился в Париже, где она стала победительницей «Ролан Гаррос-2021». На Открытом чемпионате США Крейчикова на классе расправилась с Астрой Шармой (6:0, 6:4), Кристиной Макхейл (6:3, 6:1), Камиллой Рахимовой (6:4, 6:2) и Гарбинье Мугурусой (6:3, 7:6). Правда, в последнем поединке чешская теннисистка воспользовалась медицинским тайм-аутом и после победы ушла, прихрамывая.

Старт получился непростым для обеих спортсменок. Девушки испытывали серьезные проблемы на первой подаче. Если Арина допускала массу двойных ошибок, то Барбора – невынужденных. Обменяв брейками на первых минутах, дальше белоруска всеми силами удерживала геймы на собственной подаче. Соболенко постоянно атаковала, была хороша при быстрых розыгрышах. В первом сете чешка не могла приспособиться к подаче белорусской теннисистки, проигрывала по скорости и мощи ударов. Этим успешно воспользовалась наша спортсменка и тактически грамотно оформила победу в первой партии – 6:1.

Во втором сете Соболенко не стала отказываться от своего тенниса. Играла правильно, не ждала ошибок Крейчиковой и по возможности рисковала. Атакующий стиль белоруски поставил в тупик чемпионку «Ролан Гаррос-2021». В итоге Арине удалось провести поединок в одном ритме и завершить вторую партию со счетом - 6:4. Эта победа позволила Соболенко выйти в 1/2 финала US Open-2021.

Кстати, первой полуфиналисткой стала самая молодая участница Открытого чемпионата США Лейла Фернандес. Канадская теннисистка успела не раз пошуметь на американских кортах «Большого шлема», обыграв Наоми Осаку и Анжелику Кербер. В 1/4 финала 19-летняя спортсменка в непростом поединке одолела опытную украинку Элину Свитолину – 6:3, 3:6, 7:6. Дальше ей предстоит побороться за путевку в финал со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.