Разруб по 7,50 рубля, вырезка – 13, а курица вернулась на прилавки: что происходит с ценами на мясо в Минске после того, как сообщили об их повышении

«Комсомолка» изучила актуальные ценники на мясо. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

В целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы – с такой формулировкой Министерство антимонопольного регулирования и торговли отрапортовало о повышении цен на мясо, которые согласовала Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине. Ценники на мясо, включенные в перечень социально значимых товаров, можно поднять на 4,9% по отношению к февральским.

Но по личным ощущениям стоимость мяса подросла куда выше. А что с реальными ценниками?

«Молодой человек, я вам скидку сделаю!»

Даже в разгар буднего дня знаменитая столичная Комаровка – словно растревоженный улей. Неспешные покупатели оценивают качество товара, из бубнящего репродуктора несутся несвязные объявления. Всю эту какофонию звуков сопровождают ритмичные удары обвальщиков, которые спорно разрубают очередную свиную или говяжью тушку. Именно ради мясных рядов сюда ежедневно съезжаются тысячи покупателей со всех концов города. Целенаправленно сюда приехали и мы.

Мяса хватает. И даже с избытком. Легко найти не только свинину или говядину, но даже более редкое мясо, вроде баранины или крольчатины. Обращаем внимание на цены: с обывательской точки зрения они подросли. Продавец объясняет, что ценники поменяли уже достаточно давно.

– Недели три назад, – уточняет женщина за одним из прилавков. – И это не только у нас. Почти на всех точках. Покупайте, пожалуйста. Молодой человек, я вам даже скидку сделаю!

Говяжье мясое на рынке. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Отказываемся от выгодного предложения и отправляемся изучать цены дальше. К слову, дисконт нам предлагали еще не раз.

Что до реальных значений, то в целом по территории рынка разбежка небольшая. Килограмм свиного разруба варьируется в пределах 7-8 рублей. Грудинку можно найти за 11-13 рублей в зависимости от прилавка. Лопатка с костью торгуется по 9 рублей. Без хребта – не менее 10 с половиной зайчика. Что до вырезки, то здесь прайс сразу подскакивает, как минимум, до 13. А шея, которая очень популярна в приготовлении шашлыка, обойдется практически в 14 рублей. Вилка по ребрам – 10-15 рублей. Крестец можно найти всего за червонец.

Куриное мясо на рынке. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Переходим к говяжьему ассортименту. Здесь расценки однозначно выше. Средняя цена килограмма окорока крутится вокруг отметки в 22 рубля. Шея и лопатка, соответственно, 15 и 17 «зайчиков». А вот филе завесит на все 25 деревянных. Впрочем, находятся варианты и подешевле. Если захотелось гуляша, то можно взять кило телятины всего за 11.90.

Магазин у дома: скудный ассортимент, но 7,49 за килограмм

Если на рынке мясо можно найти на любой вкус и кошелек, то в магазинах среднего пошиба, что логично, ассортимент не столь велик. Зато благодаря разнообразным акциям, закупиться мясцом получится вполне себе выгодно. В этом мы убедились, заглянув в один из супермаркетов столичной Малиновки.

– Мясо свежее, хорошее, можно брать, – словно заученную мантру повторяет продавец. – Вам на что?

Свиное мясо в магазине. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

По легенде, хотим наготовить огромную сковороду поджарки – самое то под картошечку. И цена, в целом, оказывается удобоваримой: бескостные куски на поджарку можно взять за 8,99. Части с костями и броней в виде добротного слоя кожи продаются и вовсе по невиданному ныне ценнику – 7,49 за килограмм. А вот филе (в магазине оно фигурирует под названием для шашлыка) ударит по кошельку гораздо сильнее – 15,99 за кило. Это, впрочем, удивило не только меня.

Куриное мясо в магазине. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

– Куда ж эти цены катятся… – под нос восклицала женщина, щурясь или из-за плохого зрения, либо от недоумевая. - А что поделать… Кушать же надо.

Гипермаркет: выбор больше, цены выше

Мини-исследование завершаем в крупном гипермаркете на проспекте Дзержинского. Здесь разнообразие, скорее, напоминает рыночное. В ходу как свинина, так и говядина. В одном из уголков огромного холодильника нашлось даже пару кусочков баранины.

Просим продавца подыскать нам два вида мяса: на рагу и шашлык.

– Мясо только сегодня утром подвезли совсем свежее, – уверяет продавец.

Свиное мясо в гипермаркете. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

И с этим сложно поспорить: на вид мякоть будто только с разделанной туши. По нашей просьбе предлагают варианты за 10,69 (обозначена как для запекания) и 15,29 соответственно. Есть даже отдельные уже подготовленные кусочки стейков для гриля. Цена вопроса – 12,49 рубля. Самая же дешевая найденная свинина стоит 8,69 «зайчика».

Мясо птицы в гипермаркете. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Пробежимся по говядине. Самым дорогим оказался вариант для стейков: до 25 рублей за килограмм не хватило всего 2 копейки. Лопатку можно купить за 13,49 рубля. А вот часть для гуляша неприятно удивила: кило обойдется в 21,19 «зайчика».

Что в итоге?

Те, кто ходит в магазин постоянно, сделают вывод, что мясо однозначно подорожало. Лично по моим ощущениям (а мясом я закупаюсь регулярно), примерно на 10-15%. Еще месяц назад в обычном сетевом магазине, например, килограмм свиной лопатки можно было взять всего за 10 рублей. И это безо всяких скидок.

С оценкой народной инфляции солидарен и Белстат. Та же свинина бескостная в феврале в среднем по стране стоила 10,49 рублей. По последним опубликованным данным (за июль) цена подросла до 11,26. Говядина без кости прибавила 0,61 рубля и теперь стоит 15,50. Рост цен составил около 7%. То есть, повысился ощутимее, чем разрешено. Этот каламбур объясняется просто: далеко не все мясо включено в перечень социально значимых продуктов, по которым и определяется средняя температура по больнице.

Более свежих сведений, к сожалению, пока нет. Но несложно предположить, что среднее значение подрастет.

КСТАТИ

Ассортимент курицы возвращается. Но…

…целых куриц, кроме как на Комаровке, так и не нашлось. Возможно, мы пришли слишком поздно. На рынке, к слову, можно даже приобрести петуха. А вот самые ходовые куриные запчасти, вроде голени, бедер, грудки и филе в хорошем ассортименте наличествовали во всех трех точках.

Цены разные. Так, на «Комаровке» ножки можно найти в диапазоне 5-6 рублей. Стоимость филе обосновалась в районе 9 рублей. Грудка (с кожей и костным остовом) нашлась за 6 с небольшим. Бедра в ассортименте – 6-7 «зайчиков».

В гипермаркете же цены повыше. За килограмм куриного филе популярной марки придется выложить 11,39 рубля. Бедра подешевле, но также не дешевые – 8,13. Цена на голень (от 5,88 до 6,60 рубля) идентична средней рыночной. Равно как и на грудку – в районе 6,70.

Не самой дешевой куриная разделка оказалась в магазине «у дома». Килограмм филе бройлера в вакуумной упаковке стоит 9,42. Зато мякоть бедра здесь стоит всего каких-то 5,87 за килограмм. Крылышки обойдутся в 5,29. Ножка и бедро – 5,39 и 6,55 соответственно.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МАРТ до конца года продлил регулирование цен на некоторые продукты

На Национальном правовом портале МАРТ опубликовал постановление, согласно котором вплоть до 31 декабря продлевается регулирование цен на социально-значимые товары. Контролировать ценники будут на такие позиции:

– рыба свежая (семейство карповых);

– субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы);

– консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная – консервированная).

– колбаса полукопченая, варено-копченая;

– маргарин;

– крупа перловая;

– свежий чеснок, свежий перец сладкий.

Торговые надбавки на эти товары не должны превышать 25%. Что касается колбас, консервов и мясных субпродуктов, то здесь верхняя планка маржи установлена на уровне 20%. На остальные товары можно установить надбавку вплоть до 30%. Все изменения можно почитать по ссылке.

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