Присоединяйтесь к «Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ»: участвуйте в спортивной инициативе вместе с МТС и поддержите инклюзивный проект

Инициативу реализует Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), принять участие в ней могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте проекта и занимаясь любой физической активностью. Вырученные средства ЮНИСЕФ направит на покупку специальной мебели и медицинских аппаратов для детей с инвалидностью.

МТС поддержал эту инициативу в качестве партнера и сформировал команду из сотрудников. Вместе с другими участниками они будут заниматься различными физическими активностями и делиться фотографиями процесса в соцсетях с хештегом #ДобраяЗарядкаМТС.

Все присоединившиеся к проекту получают доступ к полезному контенту о спорте, созданному вместе с известными блогерами, тренерами, психологами и педиатрами. Время, место и вид активности каждый выбирает сам. Это может быть просто зарядка, ходьба пешком, бег, плавание, езда на велосипеде и другое. Необходимо также отметить свое участие фотографиями и видео в соцсетях с хештегами #move4good, #подзарядкасюнисеф. Завершится проект 6 октября в формате офлайн-подзарядки с участием спортсменов, блогеров, СМИ и партнеров проекта.

Онлайн-проект «Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ» стартовал 6 сентября и продлится по 6 октября.

Подробнее на сайте move4good.by.