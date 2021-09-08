Новые рейсы «Белавиа» на курорт «для бедных», российские истребители в Беларуси и дисквалификация Баскова: что произошло в Беларуси и с белорусами 8 сентября 2021 года

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«Белавиа» начнет летать в Рас-эль-Хайма - арабский курорт, который местные называют местом отдыха «для бедных»

Новые чартерные рейсы запланированы на начало октября. Рас-эль-Хайма - это более бюджетный вариант отдыха, чем Дубай, однако сильной экономии ждать не стоит. Для комфортного отдыха советуют ориентироваться на туры в районе $1500 на двоих.

От последствий коронавируса в 83 года умер Игорь Шкляревский - лучший переводчик стихов Бородулина и Некляева на русский язык

- Ушел из жизни один из лучших русских поэтов Игорь Шкляревский, родившийся в Белыничах. Мой друг. Однажды, оказавшись под Северным сиянием на Кольском полуострове, на реке Умбе, мы договорились никогда не умирать. Не терять красоту этого мира – это сияние. Он никогда не нарушал наших договоренностей – и вот впервые нарушил. Его последняя воля – развеять прах над белорусской землей и водой, - написал поэт Владимир Некляев.

Витебского шансонье и спортивного функционера Илью Смунев объявили в международный розыск

В Витебске Смунев известен как автор песни «Витебск», которую крутили на местных частных телеканалах. Шансонье начинал творческую карьеру с лирики о бандитских разборках, потом переключился на песни о патрульно-постовой службе милиции и работе следователей. Также он снял несколько клипов на свои песни, в том числе «Куды батька – туды я» в 2015-м во время президентских выборов.

Его разыскивают в связи с уголовным делом, которое касается другого витебского чиновника.

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков дисквалифицирован на пять лет решением IIHF

Независимая дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея (IIHF) объявила о пятилетней дисквалификации президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Решение было принято после 10 месяцев расследования, проведенного Дисциплинарной коллегией IIHF, которая установила, что Басков нарушил Кодекс поведения IIHF.

Федерация хоккея Беларуси отреагировала на решение IIHF дисквалифицировать Дмитрия Баскова на пять лет

Федерация хоккея Беларуси посчитала недопустимой позицию Международной федерации хоккея по отстранению Баскова от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление.

Новый способ борьбы с бездомными животными намерены опробовать в Барановичах

В Барановичах планируют кастрировать и стерилизовать уличных котов и кошек. Животных зарегистрируют, отвезут в ветстанцию, сделают операцию, сделают прививку против бешенства и купируют кончик уха, чтобы идентифицировать кастрированных животных на улице. После операции, пока животное не оклемается, ветеринары будут наблюдать за котами, а потом отпускать на улицу.

Три российских истребителя Су-30СМ прилетели в Барановичи и будут дежурить в городе

Белорусское Минобороны сообщило, что на аэродром в Барановичи прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Они прилетели для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России. Решение о создании центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России приняли на переговорах руководителей оборонных ведомств в марте 2021 года в Москве. Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.

Граффити с осужденной на 11 лет Марией Колесниковой появилось в Санкт-Петербурге - его быстро закрасили

Граффити с портретом Марии Колесниковой и надписью «За нашу и вашу свободу» появилось в питерском Некрасовском саду. Продержался стрит-арт всего несколько часов - вскоре его закрасили.

В Беларуси увеличат производство алкоголя

Совмин Беларуси принял решение увеличить производство алкоголя для продажи в Беларуси. Например, в 2022 году произведут больше бренди: 200 тысяч декалитров вместо 166.

История дня.

Под Минском есть ВКЛ - Великое Княжество Лысогорское, где почти нет пустующих домов: побывали на Лысой горе и узнали, кто теперь живет на знаменитых писательских дачах

В конце 1960-х белорусские писатели получили участки под дачи рядом с Лысой горой в 20 км от столицы. Немало историй и легенд связано с этими местами. Мы узнали, как поживают обитатели знаменитых дач.