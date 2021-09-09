Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 сентября 2021 года: в ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения, а Беларусь и Россия восстанавливают жд-сообщение

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 сентября 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статистика по коронавирусу в Беларуси и мире

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 8 сентября, за сутки в стране зарегистрировали 1 760 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период времени выписаны из больниц после успешно проведенного лечения 1 486 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 495 578 пациентов с COVID-19. Из них выздоровели 486 734 пациента.

Сообщается о 12 умерших за сутки, а за весь период распространения инфекции на территории страны число умерших уже приближается к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации – 3 871.

На 8 сентября в мире зафиксировано 223 073 213 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 705 053 человек. Общее число смертей от COVID-19 в мире с начала пандемии составляет 4 605 021 человек, сегодня зафиксировано 10 062 случая смерти. Больше всего новых случаев заражения за сутки зафиксировано в США – 1 934, в тройку лидеров по темпам распространения COVID-19 также входят Мексика и Россия – 1 071 и 797 новых случаев заражения за сутки соответственно.

В ВОЗ заявили, что ждать завершения пандемии COVID-19 придется еще очень долго

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго, сейчас она все еще находится в своем центре.

Как отметили представители ВОЗ, главный вопрос в настоящее время – когда можно будет снять режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Это зависит от многих факторов: уровня смертности, темпов распространения, количества госпитализированных с тяжелыми случаями заболевания. Сам же вирус никуда не уйдет – он останется с нами.

В ВОЗ заявили, что ждать окончания пандемии придется еще очень долго Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусь планирует восстановить доковидный уровень железнодорожного пассажирского сообщения с Россией

Беларусь планирует увеличить количество поездов в российском направлении в два раза – как это было в доковидный период. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Как отметил глава правительства, пассажиры в двух странах ждали запуска нового железнодорожного сервиса – теперь можно съездить в Москву и вернуться за один день не летая самолетом.

В настоящее время между Беларусью и Россией курсируют 14 пассажирских поездов, в доковидное время их было 28.

В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

По всему миру введено уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса по состоянию на 8 сентября, причем 80% из них приходится на страны с высоким и средним уровнем доходов.

Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин менее развитым странам, но пока пожертвовано менее 15% из них. Производители также обещали приоритизировать механизм Covax на страны с низким уровнем дохода.

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