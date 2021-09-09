«Варианта три: или Колас, или Богданович, или Купала»: спросили у минчан, кто написал ставшее классикой стихотворение - «Слуцкiя ткачыхi»

В этот раз мы вышли именно на улицу Богдановича. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максима Богдановича справедливо называют не только классиком белорусской литературы, но и одним из создателей современного литературного белорусского языка. Прожил Максим Богданович очень короткую - всего двадцать пять лет - жизнь. Но творческое наследие классика позволяет называть Богдановича и поэтом, и публицистом, и литературоведом, и переводчиком.

В этот раз мы вышли именно на улицу Богдановича в Минске и зачитывали прохожим несколько строк из самого (одного из) известного стихотворения поэта - «Слуцкiя ткачыхi».

Зачитывали и задавали простой вопрос: кто автор?

Все ответы - в нашем очередном видео.

Смотреть видеосюжет Максим Богданович: что минчане знают о белорусском поэте

Очередное оно потому, что наши видеоопросы мы снимаем в самых разных точках Минска.

Гуляли мы по улицам Наполеона Орды, Льва Сапеги, Янковского. Были в парке Янки Купалы, где, к слову, зачитывали стихотворение - «Спадчына» - и тоже просили назвать автора.

Улицами и парками, мы, к слову, не ограничиваемся - бывали и на проспектах - Машерова и Рокоссовского. Но и проспекты – тоже не все: вот тут видео, которое мы сняли на бульваре Мулявина. А еще мы заехали на удивительную во всех смыслах тихую столичную улочку с громким названием – «улица Третьего сентября»: вот тут можно посмотреть видео с версиями прохожих, почему ее назвали именно так, а не иначе.

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