Parimatch и "Цмокi-Мiнск" продолжат сотрудничать в сезоне 2021/2022

Брендинг компании Parimatch можно будет увидеть на игровой форме, светодиодных рекламных щитах во время матчей Единой Лиги ВТБ и Лиги чемпионов ФИБА (Кубок ФИБА Европы), (Falcon Club Арена, "Минск-Арена"), на игровой площадке во время домашних встреч и в социальных сетях “Цмокi-Мiнск”. Кроме того, стороны планируют усилить партнерские активации, используя возможности в digital: кросс-промо проекты будут направлены на популяризацию баскетбола и на привлечение новой аудитории.

- Мы рады войти в сезон 2021/2022 с самым титулованным баскетбольным клубом страны. Уверены, обновленный состав команды будет радовать своих болельщиков результатами, а мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы клуб становился все более узнаваемым и популярным. Наперад, “Цмокi”! — сказал руководитель проектов по развитию партнерских программ Parimatch Belarus Александр Осипов.

- В свою очередь также выражаем самые лучшие эмоции от продолжения нашего сотрудничества. Parimatch опытный и успешный игрок в беттинг-индустрии. Надеемся, что результат нашей совместной работы в этом сезоне будет еще более эффективным,— директор центра экономического развития и спортивного маркетинга БК “Цмокі-Мінск” Наталья Калякина

Впервые соглашение о сотрудничестве с клубом “Цмокi-Мiнск” было подписано в 2020 году. Клуб представил бренд Parimatch в поединках с сильнейшими командами Единой Лиги ВТБ, Лиги чемпионов ФИБА и Кубка ФИБА Европы. В новом сезоне подопечные Ростислава Вергуна готовы бороться за плей-офф еврокубков, также в 2022 году гранд белорусского баскетбола отметит 15-ый день рождения и проведет полномасштабный ребрендинг.