«Сын еще не видел ни солнышка, ни листочка»: годовалому Родиону открыт срочный сбор на операцию

Родион родился с тотальным бельмом роговицыобоих глаз. Фото: из личного архива

- Мне 46 лет, и это мои сын Родион, которому 1 год и 2 месяца. Он третий ребенок в семье, старшим дочерям 17 и 22 года. Многие скажут, да и говорили уже: "Зачем рожать в таком возрасте? Все нужно делать вовремя!" Но я никогда не пожалела, что родила моего любимого сыночка, и буду бороться за него до последнего, чего бы мне этого не стоило! - написала трогательное письмо в редакцию "Комсомолки" Наталья, мама Родиона.

Появление на свет Родиона было омрачено плохой вестью. Выяснилось, что малыш не сможет видеть. Мальчику диагностировали врожденное тотальное бельмо роговицы обоих глаз. Родителям сказали, что это редкий случай в медицинской практике.

Родиону стали искать врачей, которые бы помогли семье. Такие специалисты нашлись, и в апреле этого года малыша прооперировали: на одном глазике ему пересадили роговицу. Послеоперационный период для малыша был очень тяжелый:

- Родион лежал полтора месяца со связанными ручками и ножками, чтобы не смог потрогать глазик. Я вспоминаю то время с ужасом, - говорит Наталья. - К сожалению, у начались осложнения. Роговица мутнеет, а это значит, что она может не прижиться. Заканчивается второе лето в жизни сына, а он так и не увидел ни солнышка, ни листочка, ни своих близких и родных.

Родители мальчика решили обратиться за помощью к зарубежным специалистам и вышли на турецкую клинику.

- Многие клиники не берут нас из-за возраста. А Турция нам подошла по нескольким причинам: там лечение дешевле, чем, например, в Испании и Швейцарии. И Турция - единственная из стран, которая по высланным документам выставила нам счет на операцию. Нам не нужно туда предварительно ехать.

Для Натальи главное, чтобы сын видел.

- Низкий поклон нашим медикам, которые протянули нам руку помощи и сына прооперировали. Но сейчас больше шансов на успешную операцию за границей. Сумма сбора на операцию в Турции составляет 18 350 долларов. В эту сумму входит лечение, обследование и дополнительные расходы. Из нужной суммы собрано около 5 тысячи 611 долларов.

- Сбор идет небыстро, поэтому мы обращаемся ко всем за помощью!

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Пересада Натальи Николаевны для сбора средств на лечение и обследование сына Пересада Родиона Вячеславовича.

Можно пополнить баланс карты Беларусбанка: 4255 1901 2468 9624.

Срок действия до 08/24.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37533) 649-60-39.

Контакты: Наталья, мама Родиона: (+37529) 279-30-66.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

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