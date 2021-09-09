Народные рецепты: мифы или правда – проверяем с врачом

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Чеснок для укрепления сосудов, редька с мёдом от бронхита, капустный лист - от боли в суставах… Все это советы народной медицины, у которой есть масса рецептов на все случаи жизни. Одни проверены временем и вполне пригодны в современной жизни. Другие необычны и кажутся слишком экзотичными, чтобы быть правдой, хотя найдется человек, который будет уверять, что ему это помогло. Где народная медицина действительно лечит, а где работает эффект плацебо? Когда можно довериться бабушкиным рецептам, а когда надо немедленно обращаться за помощью к врачам, чтобы не запустить болезнь? Это мы и решили выяснить, создавая мультимедийный проект «Народные рецепты: миф или правда – проверяем с врачом». Он будет очень интересным и познавательным с вашей помощью, уважаемые читатели.

Как вы можете поучаствовать? Просто прислать свои народные рецепты, которые вы используете в лечении, а мы покажем их врачу. Он прокомментирует ваш способ лечения и, возможно, подскажет, как сделать его еще эффективнее.

Рецепты будем собирать по темам. Первая – суставы. Ждем ваших рассказов о том, как вы их лечите с помощью средств народной медицины! Присылайте свои рецепты на адрес: raisa.yudina@phkp.ru.