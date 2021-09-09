Лук и яйца в Польше вдвое дороже, зато свинина дешевле на 7 рублей за кило: сравнили цены на продукты в Минске и Варшаве осенью 2021

Сравнили стоимость продуктовой корзины в двух странах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказавшись в западной стране-соседке (на ПМЖ или с оказией), наши соотечественники нередко констатируют: продукты в польских супермаркетах стоят в среднем столько же, сколько и у нас, а то и дешевле. А что на самом деле?

Специально для «Комсомолки» минчанка Ирина Савчук, которая уже несколько месяцев живет в Варшаве, сходила в ближайший супермаркет и посмотрела стоимость повседневных товаров.

Закупы в Белостоке… Это не просто фраза, а стиль жизни тысяч белорусов, которые до начала пандемии регулярно ездили в этот польский город недалеко от пограничья с Беларусью, дабы выгодно приобрести технику, одежду, а иной раз и продукты. Забитая под завязку машина (обязательно с упаковкой туалетной бумаги) стала своеобразным символом пограничных пунктов. На последних нередко собирались гигантские очереди из любителей шопинга.

Шутка ли: под шоп-туры в Польше долгое время существовала специальная виза. Кстати, по ней можно было гонять и по остальной старушке-Европе. Проверено лично: по закупской визе автор этих строк летал в Нидерланды.

Впрочем, это не столь важно. Важно то, что в былые времена закупиться в белостокском либо варшавском Auchan, Carrefour или Biedronka можно было очень выгодно. А если вернуть польский НДС (те самые «ваты»), поездка отбивалась с лихвой. Если не делать крупных покупок, то оставались средства как минимум на покушать/погулять. А покупая бытовую технику, даже с учетом всех расходов вы оставались в плюсе.

Естественно, после начала пандемии личные поездки и организованные шоп-туры оказались под запретом. Тем не менее немало наших соотечественников по различным причинам уезжает жить в Польшу.

- Я переехала в Польшу с сыном несколько месяцев назад, - рассказывает экс-минчанка Ирина Савчук. - Муж оказался здесь еще в конце 2019-го: готовил почву под наш переезд. Пандемия несколько изменила наши планы, но в конце концов мы оказались в Варшаве.

В магазин Ирина с семьей ходит регулярно. Как правило, отдает предпочтение обычному супермаркету у дома. На выходных могут скататься в гипер. Если совершать покупки лично совсем лень, пользуются доставкой. Благо тут их предостаточно.

- Что касается цен, то здесь не все так однозначно. По моим личным ощущениям, они сопоставимы или чуть ниже белорусских, но не так заметно, как до пандемии. В местных магазинах куча акционных предложений. Продукты даже премиум-класса, вроде сезонных ягод или сыров, можно купить так, что и не заметишь потраченной суммы, - отмечает девушка.

Ирина отправилась на шопинг в ближайший к дому супермаркет (им оказалась Biedronka) и посмотрела цены на самые ходовые продукты, начиная от молока и томатов, заканчивая мясом и бакалеей. Сравнивать будем с самым массовым белорусским ритейлером. Продукты старались выбирать из среднего ценового сегмента. Для удобства читателей цены переведены в белорусские рубли по курсу Национального банка. Что из этого получилось - смотрите ниже.

Сравнили цены на продукты в Беларуси и Польше. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Что мы поняли из сравнения

Однозначного вывода сделать нельзя. Основную разницу в пользу польской продуктовой корзины сделали дешевый сыр, мясо и популярный виски. В остальном цены у соседей несколько выше, чем в Беларуси. Однако критичной разницы, за исключением некоторых позиций вроде репчатого лука или яиц, нет. То есть в целом цены сопоставимы плюс-минус 10 - 15% в зависимости от товара.

- Что касается мяса, то оно в Польше было всегда дешевле: ничего удивительного в этом нет. Много мясной продукции поставляют фермеры и производители напрямую, что еще больше сказывается на цене в пользу потребителя. В остальном все довольно ожидаемо: серьезной разбежки не случилось, - прокомментировала Ирина.

Интересно другое. Мы подсчитали, как данная корзина смотрится в разрезе средних зарплат. В июле (последние опубликованные данные) средняя получка в Беларуси составила 1471,7 рубля. Значит, за данный набор мы отдадим около 10,1% от средней зарплаты по стране.

В Польше, по данным на конец II квартала, средняя зарплата составила 5504,52 злотого, или 3632,6 белорусских рубля. В таком случае польский продуктовый набор отнимет у среднестатистического жителя Польши всего 3,6%. Грубо говоря, соотношение составляет 3 к 1 в пользу наших западных соседей.

Впрочем, стоит учесть: стоимость сферы услуг, аренды квартиры и коммуналки и т. д. в Польше все же выше, чем у нас. Получается, цены на продукты для поляков являются не такой уж серьезной повседневной тратой, как для нас. С другой стороны, получившаяся разница в цене продуктовой корзины за месяц может пойти как раз на оплату других потребностей. В одной из будущих публикаций мы сравним и эти траты.

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