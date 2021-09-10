Компания Parimatch приняла участие в забеге “Plogging Belarus”: собираем мусор и сдаем на переработку

Плоггеры – активисты, совмещающие бег с уборкой мусора – появились в нашей стране несколько лет назад. Суть инициативы – мотивировать белорусов проводить время на свежем воздухе, занимаясь спортом и, вместе с тем, заботясь об окружающей среде.

Экологические забеги инициативы «Plogging Belarus» поддержала и компания Parimatch. Для групповой пробежки была выбрана лесопарковая зона деревни Озерище. Протяженность маршрута составила 4,5 километра.

Весь найденный мусор (около 100 кг) был отсортирован и отдан на переработку: стекла и металла – около 20 кг (~195 литров), пластика – 17 кг (~640 литров), смешанного мусора – более 53 кг (630 литров).

Участники забега с энтузиазмом поделились мнением об участии в “Plogging Belarus”.

– Для меня это первый опыт участия в плоггинге. И хотя я прекрасно понимала, что это, наверное, не самое приятное занятие, но в приоритете была безусловная важность того, что мы помогаем окружающей среде. Даже дождь не смог испортить боевой настрой и желание помочь природе: позволить ей “дышать” легче, радуя нас красивыми пейзажами. К слову, перед забегом у меня было четкое убеждение, что у нас достаточно чистые леса, но, к сожалению, это оказалось не так. Что удалось найти? Горы пластиковых бутылок, стекла, упаковок от продуктов питания, элементы бытовой техники, строительный мусор, отработанные автомобильные детали, канистры из-под масла и других машинных жидкостей. Я однозначно буду участвовать в плоггинге и в будущем. Надеюсь, что уже весной мы снова соберем команду и отправимся на забег, – отметила Валентина Коляда, руководитель HR-отдела Parimatch Belarus.

– Идея нашего проекта – мотивация на занятие плоггингом повседневно, развитие движения в Беларуси. Инструмент мотивации – наши общие забеги в Минске и других регионах. Значимость плоггинга в том, что участники, получая пользу для себя, вносят свой вклад для спасения окружающей среды. К тому же благодаря сортировке мусора на забегах люди получают новые навыки, полезные в быту, – прокомментировал Александр Бевз, организатор инициативы «Plogging Belarus».

В 2021 году команда плоггинг-тура уже побывала в областных городах Беларуси. За все время движения «Plogging Belarus» было собрано около 5000 кг мусора.