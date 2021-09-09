Что будет, если сделать прививки против гриппа и коронавируса одновременно: комментируют врачи-инфекционисты

Грипп или коронавирус - что страшнее? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мы и так с трудом решились привиться ок ковида новой вакциной, о которой еще мало знаем, а теперь придется еще и с прививкой от гриппа ее совместить! Не много ли нагрузки на организм?» - волнуются люди, услышав об особенностях предстоящей прививочной кампании.

Чем она будет отличаться от обычной вакцинации, рассказала на днях первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

- Нам обязательно нужно совместить сезонную вакцинацию против гриппа с продолжающейся прививочной кампанией против коронавирусной инфекции, – цитирует замминистра пресс-служба Минздрава.

По словам, Елены Богдан, грипп у нас пока не циркулирует, но готовиться к нему нужно. А коронавирус из-за штамма «дельта» пошел в рост.

Те, кто от коронавируса уже, как говорится, привился и забыл, спокойно готовятся к вакцинации от гриппа. Понимая при этом, что сейчас самое оптимальное для нее время. Ведь на выработку защиты организму понадобится несколько недель, поэтому традиционно противогриппозная прививочная кампания и начинается задолго до того, как начнется сезон заболеваемости. Беспокоятся те, кто только сейчас решился привиться от коронавируса, но и от гриппа защититься тоже собирался. Может выбрать что-то одно, особенно если после перенесенного коронавируса еще хватает собственных антител?

Поинтересовалась мнением известных инфекционистов на этот счет.

- Вакцинироваться стоит, даже имея антитела. Бустер (проще говоря, дополнительная защита – РЕД.) не повредит в свете происходящего роста ковида. Прививку от гриппа тоже надо делать, но лучше разнести введение двух вакцин на 14 дней, - прокомментировал врач-инфекционист Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных заболеваний Белорусского государственного медицинского университета.

Елена Утенкова, известный российский детский инфекционист, профессор кафедры инфекционных болезней Кировского государственного медицинского университета, тоже не видит ничего сверхъестественного в двух прививках:

- Это сегодня обычная практика. Современные вакцины или вводят в один день или с промежутком не менее трех недель. В России тоже хотят совмещать (вакцинации от гриппа и коронавируса – РЕД.). Мы каждый день встречаемся с тысячами микробов. И ничего, живем. А тут всего две вакцины.

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