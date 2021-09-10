Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 сентября 2021 года: назван самый грозный симптом коронавируса, а в ВОЗ определились, что делать с масочным режимом

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 сентября 2021 года: назван самый грозный симптом коронавируса, а в ВОЗ решили, сохранять ли масочный режим. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 8 сентября, за сутки в стране зарегистрировали новых 1842 пациента с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1607 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 497 тыс. 420 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 488 тыс. 341 пациентов.

Сообщается о 11 умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже приближаешься к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 882 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру немножко замедлились, это произошло после третьей волны. Сейчас число ежедневных случаев – около 591 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 8,8 тысяч. Рекордсмен – Мекскика - там за сутки от коронавируса умерло 879 человек. На втором месте – Россия, там за сутки умерли 794 человека. А всего в мире от ковида уже умерли 4,61 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей выровнялась, впрочем в Польше от ковида уже умерли 75 409 человек, в Литве – 4 641 (там сейчас третья волна), в Латвии – 2 598, в Украине – 54 175 человек.

Эпидемиолог назвала самый грозный симптом коронавируса

Самый опасный симптом COVID-19 – это одышка на фоне других респираторных проявлений. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

– В этом случае следует немедленно обратиться к врачу, – добавила специалист.

В целом каких-то новых симптомов в последнее время не появилось, все признаки COVID-19 были описаны еще в прошлом году отметила эпидемиолог.

Напомним, что COVID-19 может протекать как бессимптомно, так и в тяжелой форме. Основные признаки коронавируса – это повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 сентября 2021 года: назван самый грозный симптом коронавируса, а в ВОЗ решили, сохранять ли масочный режим. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Гендиректор ВОЗ призвал продлить мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца 2021 года

Мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса нужно продлить до конца 2021-го года, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

– Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы провести в первую очередь вакцинацию наиболее уязвимых людей во всем мире, которые не получили даже первую дозу. С тех пор глобальная ситуация мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать не менее 40% своего населения, – пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, что третья (бустерная) доза может понадобиться только небольшим группам населения с ослабленным иммунитетом. На данный момент позиция ВОЗ по этому вопросу такова: нет необходимости в широком использовании бустерных доз вакцин, в частности, среди здоровых людей, которые были полностью привиты.

В ВОЗ сказали, что делать с масочным режимом: оставить или отменить

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила позицию организации в отношении масочного режима. Так, по словам представительницы Всемирной организации здравоохранения, масочный режим в ВОЗ советуют сохранить. Вуйнович подчеркнула, что вакцины защищают привитых от тяжелого течения коронавируса, но, увы, не предупреждают инфицирование. Поэтому в качестве защиты от заражения необходимо сохранять масочный режим.

- Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию. Это означает, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию, - добавила представитель ВОЗ.

Кроме того Вуйнович напомнила, что часто COVID-19 протекает бессимптомно. А во внимании ученых и фармразработчиков сейчас не только вакцины, но и лекарства от «ковида».

- Пандемия подобных масштабов требует и одного, и второго (и вакцины, и лекарств - Прим.). Мы не можем остановиться на чем-то одном, - заключила представитель ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса. 80% введенных доз приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов

Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, а Минздрав ожидает подъема заболеваемости коронавирусом. При этом первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отметила, что и к гриппу нужно готовиться

У телеведущего Дмитрия Киселева коронавирус: двусторонняя пневмония и 25 - 50% поражения легких. Сначала у ведущего телеканала «Россия 24» появился сухой кашель, после чего до 38 градусов поднялась температура и начались проблемы с дыханием