Арина Соболенко не смогла завоевать путевку в финал US Open. Фото: Darren Carroll/USTA

В Нью-И орке подходит к концу турнир US Open-2021. 10 сентября в женском одиночном разряде прошли полуфинальные поединки. Впервые с 2009 года на американском «Большом шлеме» в рамках 1/2 финала сыграли две теннисистки младше 20 лет. Ими оказались 19-летняя Леи ла Фернандес из Канады и 18-летняя британка Эмма Радукану.

Первыми на корт стадиона Артура Эша вышли представительница Беларуси Арина Соболенко и канадская теннисистка Леи ла Фернандес.

Изначально, 19-летняя канадка не рассматривалась на турнире US Open претенденткои , которая способна дои ти до полуфинала. Многие считали, что в третьем круге Наоми Осака разнесет молодои талант Канады. Но с этого момента и начался оглушительныи успех Леи лы Фернандес. За две недели в Нью-И орке канадская теннисистка штамповала сенсацию за сенсациеи , обыграв топовых соперниц – Наоми Осаку, Анжелику Кербер и Элину Свитолину. Местная публика влюблена в юную девушку и сходит с ума на каждом матче с ее участием, где спортсменка демонстрирует высокое качество игры и сумасшедшую борьбу. В юниорском разряде восходящая звезда канадского тенниса уже носила звание первои ракетки мира. Сама Леи ла не удивляется своим громким достижениям. Леворукая Фернандес на харде деи ствует агрессивно и смело, при этом показывает отличную игру на заднеи линии. Пусть она не мощная, но играет в быстрыи теннис и невероятно двигается по корте. Последние игры заканчивались в трех сетах и получились энергозатратными для спортсменки из Канады. В плане психологии она лидер. Но сумеет ли юная полуфиналистка не просесть физически против мощи Арины Соболенко, узнаем после игры.

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес. Фото: Darren Carroll/USTA

После вылета многих фаворитов на Открытом чемпионате США главной претенденткой на триумф стала белоруска Арина Соболенко. 23-летняя теннисистка на своем пути, кроме первого поединка, разбиралась со всеми уверенно и безжалостно. Силовая манера белоруски успешно вывела ее во второй полуфинал «Большого шлема» после Уимблдона в нынешнем году. В четырех играх вторая ракетка мира не позволила никому выиграть сет. Однако, проблемы у минчанки все же имеются. Серьезно просел процент первои подачи, и она допускает массу двойных ошибок. Интересный момент произошел после четвертьфинала с Креи чиковои . Одержав уверенную победу, белоруска осталась краи не недовольна своими действиями на харде и сразу же пошла тренироваться. С физическими кондициями у Арины все в полном порядке, ее игровой стиль должен сыграть против канадки. Ведь в предыдущем поединке Элина Свитолина показала, какие слабые стороны есть у Леи лы Фернандес. Главной ошибкой украинки стали ее удары под левую руку соперницы. Наверняка, Соболенко учтет этот момент и сыграет острее в полуфинале. Теннисный мир замер в ожидании.

Перед матчем букмекеры и эксперты отдали свое предпочтение представительнице Беларуси.

Начало первого сета прошло очень бодро для белорусской спортсменки. Соболенко не стала долго раскачиваться, была спокойна и очень сильно мотивирована на победу в этом матче. У белоруски было огромное преимущество в подаче, а также она не ошибалась в простых ситуациях. Стоит отметить, юная канадка доставала почти все мячи, отвечала достаточно неудобно для нашей спортсменки. Девушки продемонстрировали силовой и атлетичный теннис. С огромным восторгом зрители наблюдали полуфинальный поединок, где борьба была на каждом участке корта. Дело дошло до тай-брейка. В итоге успех праздновала Лейла Фернандес – 7:6.

Второй сет начался по сценарию первого. Белоруска контролировала свою агрессию, вынуждала соперницу чрезмерно рисковать. Фернандес играла не по возрасту, показывала зрелую и качественную игру, временами заставляла Арину нервничать. Вторая ракетка мира до последнего терпела и поймала свой шанс. Во время девятого гейма на подаче соперницы белоруска сделала брейк и сравняла счет по партиям – 6:4.

Впереди остался решающий третий сет. Было заметно, что у молодой канадской соперницы просела первая подача, а у Соболенко стали появляться ошибки в простых эпизодах. Но девушки держались плотно, никто не хотел уступать. На площадке было много эмоции. Ближе к концу у Арины возникли сложности, она их сама придумала и сама с ними боролась. В итоге путевку в финал завоевала талант из Канады, оставив белоруску без трофея – 6:4.

За престижный титул US Open-2021 в финале Лейла Фернандес поборется с победительницей пары гречанка Мария Саккари и Эмма Радукану из Великобритании.

Финал женской сетки состоится 11 сентября.