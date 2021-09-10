Фейерверк у гостиницы «Беларусь», петанк в парке Челюскинцев, силовой экстрим у Дворца спорта: куда пойти на День города в Минске 11 сентября 2021

Фейерверк в Минске можно увидеть в День города, в День Победы, в День Независимости и на Новый год. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Во вторую субботу сентября в Минске традиционно отмечают День города. В 2021-м праздник состоится 11 и 12 сентября. Среди мероприятий – ярмарка у Дворца спорта (11-го с 11.00 до 22.00 и 12-го с 9.00 до 20.00). Здесь же 11 сентября с 12.00 до 22.00 – Молодежный музыкальный фестиваль. Республиканский фестиваль национальных культур ищите в Верхнем городе 11 сентября с 12.00 до 17.00, в нем примут участие представители 29 национальностей. Будут петь, плясать и говорят, что даже угощать.

Очередной концерт в рамках проекта «Классика у Ратуши» 11 сентября с 20.00 до 22.00 в Верхнем городе. На сцене – Национальный академический концертный оркестр под управлением Михаила Финберга.

В планах городских властей провести и несколько спортивных турниров. Так, Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup 2021 11 сентября в 13.00 у Дворца спорта. 11 сентября в 12.00 в парке им. Челюскинцев турнир по городкам и турнир по патанку (это провансальский национальный вид спорта по бросанию шаров – Ред.) . 12 сентября с 9.00 – «Минский полумарафон», спортсмены и любители побегут по центральным улицам Минска. Фейерверк в честь Дня города состоится 11 сентября в 22.00. Хорошо виден он будет в районе гостиницы «Беларусь».

Где можно погулять в районах Минска 11 сентября?

Заводской район. Праздник будет возле «Чижовка-Арены» с 13.00 до 21.00.

Ленинский район. Гуляния намечены в лошицком парке с 12.00 до 18.00.

Московский район. Праздник состоится в парке им. Павлова с 10.00 до 18.00.

Октябрьский район. Праздник состоится в парке «Курасовщина» с 13.00 до 19.00.

Первомайский район. Сразу два места проведения гуляний: парк им. Челюскинцев с 13.00 до 17.00 и площадка у Национальной библиотеки с 13.00 до 18.00.

Партизанский район. Тоже две локации: семейный праздник в парке экстремальных видов спорта по ул. Столетова с 11.00 до 16.00 и районный – в детском парке им. Горького с 12.00 до 17.00.

Советский район. Праздновать будут на традиционном месте в сквере у Комаровского рынка с 11.00 до 18.00.

Фрунзенский район. Гуляния намечена в парке им. 60-летия Октября с 13.00 до 19.00.

Центральный район. Районный праздник состоится в сквере им. Янки Купалы с 12.00 до 17.00.

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