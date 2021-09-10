Когда продлить контракт могут всего на три месяца: спросили у специалиста

Контракт заключается на срок не менее одного года и не более пяти лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обясните, пожалуйста, ситуацию. Хотел продлить контракт на полгода, но мне сказали, что этот никак нельзя и заключили новый контракт на год. Но коллеге продлили контракт вообще на 3 месяца. Почему у меня новый контракт, ведь ничего в работе не поменялось?

Евгений

Здесь все правильно.

Контракт заключается на срок не менее одного года и не более пяти лет (максимальный срок действия контракта). Чаще всего при приеме на работу контракт заключают на год. Потом его продлевают, но в пределах пятилетнего срока. Как только проходит 5 лет с момента начала действия контракта, надо заключать новый. Именно поэтому, несмотря на то, что ничего в вашей работе не поменялось, с вами заключили новый контракт.

Минимальный срок нового контракта тоже один года. А если работник не допускал нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, - то не менее трех лет. Но с письменного согласия такого работника контракт можно заключить на меньший срок, но все равно не менее года. Поэтому срок вашего нового контракта один год.

Продлевается контракт (в пределах пятилетнего срока) тоже не менее, чем на один год, а с работником, не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, - вообще до истечения максимального срока действия контракта. Например, контракт изначально заключили на 1,5 года. У работника за это время не было никаких нарушений, поэтому продлить контракт ему должны на 3,5 года. Хотя продление на меньший срок возможно, но только с письменного согласия работника. Именно поэтому вашему коллеге продлили контракт на 3 месяца.

Об этом говориться в статье 261-3 Трудового кодекса Республики Беларусь.

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