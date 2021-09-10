«С лета 2021 года я зачислен в труппу театра Сергея Безрукова»: актер Павел Харланчук рассказал о переезде из Минска в Москву

Павел Харланчук с лета 2021 года работает в труппе Московского губернского театра. Фото: архив Павла Харланчука

Известный белорусский актер театра и кино Павел Харланчук в августе 2020 года вместе с 58 актерами труппы Купаловского уволился из театра. Актер признался, что даже не пытался искать работу в Беларуси и решил уехать в Москву. С 2021-го Харланчук числится в труппе Московского губернского театра под управлением Сергея Безрукова.

- Поиском работы я занялся еще летом 2020 года и решил поехать в Москву. В какой-то момент мой агент мне сказала: «Паша, нужно, чтобы ты был в театре». Конечно же, мне не хотелось в какой-то другой театр, так как был Купаловский. В Москве я походил по театрам и поговорил с несколькими художественными руководителями: Владимиром Машковым (театр «Табакерка» - Ред.), Евгением Писаревым (Московский драматический театр имени А.С. Пушкина – Ред.), Сергеем Газаровым (Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна – Ред.). При хорошем стремлении, уверен, что можно попасть в любой из театров. Но самый главный аспект был в том, что я должен сниматься, так как это важно.

Павел Харланчук в роли Глумова в спектакле "Нашла коса на камень". Фото: архив Павла Харланчука

И мне подсказали, что в Московском губернском театре, поскольку сам художественный руководитель Сергей Безруков снимается, такая возможность есть. Я отправил видео, его посмотрели, им понравилось, но мне сказали, что мест нет, и я расслабился. Затем появились съемки в Узбекистане с Кареном Оганесяном. Во время съемок мне пишет друг: «Павел, вы уже устроились или нет? Если нет, то давайте к нам в Московский губернский театр. Есть для вас роль и ставка». 29 августа 2021 года я сыграл в спектакле «Нашла коса на камень» по Островскому.

- Сколько понадобилось вам репетиций, для того, чтобы ввестись в спектакль?

- Буквально три репетиции. В последний день со мной репетировал сам Сергей Витальевич Безруков.

Павел Харланчук в роли Глумова в спектакле "Нашла коса на камень". Фото: с сайта Московского губернского театра

- Удалось с ним пообщаться?

- Да. Вы знаете, он мне очень понравился. То, как он мне по роли Глумова давал задачи (Павел в спектакле «Нашла коса на камень» исполняет роль Глумова Егора Дмитрича – Ред.) – было очень точно, интересно, небанально. Самое интересное, что когда он объясняет тебе роль, то не занимается показом. А это редкость. Говорят, что Безруков за последнее время поднаторел в режиссуре и у него хорошие спектакли «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Он очень пробивной, и у него просто бесконечная энергия.

- Возможно, Безруков вам предложил еще сыграть в каких-либо спектаклях?

- Да, он мне сказал, что хотел бы занять меня в репертуаре, но так, чтобы у меня была возможность сниматься в кино. На данный момент есть предложения по двум спектаклям в театре.

- Как вас приняли в труппе?

- Труппа очень теплая. Все люди снимаются в кино. Все, с кем удалось пообщаться, – очень хорошие и достойные люди. К примеру, я был знаком с Кариной Андоленко, которая снималась в Минске в начале своей карьеры. Она сейчас в труппе Московского губернского, и мы вместе 29 августа 2021-го играли в спектакле.

Павел Харланчук в роли Глумова в спектакле "Нашла коса на камень". Фото: с сайта Московского губернского театра

- Есть ли у вас сейчас съемки в кино?

- На российском Первом канале с 13 сентября выйдет сериал «Спросите медсестру». Его мы сняли два года назад. Недавно состоялась премьера картины «Элли», съемки которой проходили в прошлом году. Очень надеюсь, что все картины, которые сейчас в производстве, выйдут на экраны. На данный момент я снимаюсь для телеканала ТВЦ. А в 2022-м выйдет полнометражная картина «Саша».

- Вы сейчас в Москве и, возможно, есть спектакли, которые вы хотели бы увидеть…

- Очень давно я хочу посмотреть спектакль «Матросская тишина» в «Табакерке». Еще меня пригласили на спектакль «Любовь людей», который идет в театре Маяковского. Очень наслышан о постановке. Думал посмотреть мюзикл «Шахматы». А еще хотел бы сходить в театр «Около дома Станиславского». На карантине удалось посмотреть постановку «Малыш и Карлсон». У них своя манера и свой мир. Но пока я не могу сказать, что я театрал. На данный момент съемки для меня в приоритете.

КСТАТИ

В труппе Александринского театра с февраля 2021 года числится еще один «купаловец» - Иван Трус.

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