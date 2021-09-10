Мисс Беларусь-2021 года стала Дарья Гончаревич: побывали на церемонии и показываем первые фото победительницы

Мисс Беларусь в 2021-м - Дарья Гончаревич. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Начало «Мисс Беларусь» 10 сентября назначили на 18.30. Но многие догадывались, что это не совсем начало, а, скорее, сбор гостей. В любом случае, в назначенный час трибуны Дворца спорта уже были почти заполнены.

Почти синхронно свои места заняли члены жюри. Как «Комсомолка» писала раньше, ими стали лидеры мнений, звезды театра и искусства, деятели культуры: Еленa Троицкая, Владимир Громов, Егор Макаревич, Евгений Олейник, Мария Василевич Сергей Рутенко, Ольга Гайко, Константин Костюченко. Наталья Карчевская, Руслан Сороковой.

В какой-то момент в зале появилась Мисс Вселенная - 2002 Оксана Федорова. Зрители в зале ахнули: Оксана выглядела кинодивой времен золотого века Голливуда - роскошное платье в пайетках, изысканные серьги.

Около семи вечера в зале появился президент Беларуси Александр Лукашенко и занял свое место в зрительном зале. После этого шоу началось: на сцене появились все 29 претенденток на корону главной Мисс. Девушки были в летящих платьях длиной по колено двух разных колеров - желтого и небесно-голубого. Каждую из красавиц под аплодисменты публики представляли. Каждой досталась первая минута славы.

На сцене появились ведущие – лица канала ОНТ Татьяна Рудаковская и Александр Серебренников. Последний анонсировал, что именно ждет ту самую-самую, которая получит заветную корону и титул. Помимо того, что ей выпадет честь представить нашу страну на конкурсе «Мисс Мира», ей достанется «существенный денежный приз» и автомобиль (белая легковушка действительно стояла слева от сцены). Стало понятно, что это те призы, за которые стоит побороться.

Серебренников пообещал зрителям, в особенности мужской половине, что очень скоро будет выход в купальниках. Пока девушки готовились к нему, на сцене появился белорусский государственный ансамбль "Песняры" в компании с Ириной Дорофеевой и Жанет. Публика принимала всех, разумеется, благожелательно.

- Поют хорошо, но мы ж здесь не за этим пришли. Купальники, наряды, девушки, - комментировал свои ожидания сидящий со мной рядом мужчина. Он вообще комментировал все, происходящее на сцене. Его спутница сначала кивала, а потом отстраненно смотрела на сцену.

- Наконец-то! - в какой-то момент сказал он. И выход в купальниках начался. Мои соседи сразу вдохновились. Как, собственно, и весь зал.

На сцене конкурса. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Надо отметить, что на этом этапе конкурса стало очевидно: у некоторых участниц очень и очень серьезные группы поддержки. По крайней мере, отдельных красавиц приветствовали ощутимо громче и эмоционально.

- Сейчас начинается время работы жюри. После этого выхода останется только десять счастливиц. Только десять участниц станут финалистками конкурса "Мисс Беларусь-2021", - констатировали ведущие.

- Как то быстро им надо решать, - емко сказал мой сосед.

Пока члены жюри переговаривались, на сцене появился, как сказали ведущие. «сводный хор талантов со всей страны». Молодые парни в классических костюмах исполнили поппури белорусский хитов - от "Алеси" до "Бялявая, чарнявая, а трэця рыжа-кучаравая".

После этого девушки вновь вышли на сцену - в национальных нарядах. Как и обещали организаторы, это было, пожалуй, эффектнее, чем выход в купальниках.

- Гончаревич Дарья (2 номер), Попок Александра, Екатерина Лайбис (6), Элеонора Борическая (28), Дарья Шибко, Юлия Иовлева (29), Ольга Петрович (11), Вероника Кирчук (26), Мария Редько (4), Мария Чечко (27). Аплодисменты великолепной десятке! - ведущие говорили слова поддержки тем, кто уже точно не сможет претендовать на корону первой красавицы Беларуси.

Девушки, конечно, немного расстроились, но вида не подавали. Под аплодисменты всех красавиц проводили со сцены - на больших экранах, установленных на заднике сцены, начали показывать визитки тех десяти девушек, которые прошли дальше. Теперь зрители могли детальнее ознакомиться с фактами их биографии. А фото подсказали: почти все претендентки - брюнетки.

Вскоре все они вновь вышли на сцену - на этот раз в деловых костюмах. Выглядели все весьма утонченно. Далее - интеллектуальный конкурс: вопросы девушкам задавали случайные зрители, сидящие в зале. Людей интересовало, какими тремя качествами должна обладать настоящая белоруска, каков обьем ВВП Беларуси в прошлом году, что делать, чтобы поднять село, какие три желания участницы загадали бы, поймав на Нарочи золотую рыбку. Одна из маленьких зрительниц по имени Мария спросила: сколько денег нужно для счастья. Следующий вопрос от молодого человека касался реинкарнации и веры в переселение душ, другой - того, что взяли бы с собой девушки, если бы им довелось отправиться в полет на космическом корабле.

Девушки, отвечая на вопросы если и нервничали, то вида не подавали. В любом случае, нужно было разрядить обстановку: на сцену вышел народный артист Азербайджана Эмин.

- Как вас много, какое красивое событие! - приветствовал он публику и спел про "Я так живу, и что с того, что вся моя жизнь - сухое вино".

- Живите все долго и счастливо! - сказал он, получил заслуженный букет цветов, после чего исполнил еще три песни. Особые эмоции у зрителей вызвала песня, которую когда-то исполнял Муслим Магомаев -"Синяя вечность".

Певец поблагодарил белорусскую публику, между делом пригласил всех на свой концерт, который намечен на октябрь и удалился. Становилось понятно, что момент кульминации гала-концерта не за горами. На сцене появилась в бальных платьях нюдовых и пудровых расцветок сначала десятка финалисток, а затем - все те, кто волею случая до финала не дошел.

- Девушки, вы готовы узнать имя победительницы? А вы, зрители? - ведущие не давали атмосфере и эмоциям снижаться. Но сначала, нужно было распределить остальные титулы. Мисс Дружба - ее девушки выбирали сами, тайным голосованием - стала Катерина Лайбис. Помимо титула Екатерина получила в подарок от спонсора компьютер.

- Я чувствую, как электризуется атмосфера в зале, - сказал Александр Серебренников.

Жюри передало на сцену конверты - там тот самый вердикт.

Итак:

Мисс фото - №27, Мария Чечко.

Мисс топ-модель - №1, Дарья Шибко.

Вторая вице-мисс - №24, Александра Попок.

Первая вице-мисс - №29, Юлия Иовлева.

Мисс Беларусь - №2, Дарья Гончаревич.

- Тебя ждёт непростой путь, будь смелой, будь мудрой. У тебя все получится, - прежняя обладательница титула (за 2018 год) Мария Василевич одела на голове Дарьи корону первой красавицы.

- Прежняя корона передаётся в Музей белорусской государственности. Вашу голову, Дарья будет венчать другая корона!

Корреспондент "КП" вместе с новой Мисс Беларусь.

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