Хоккеисты минского «Динамо» проиграли первый домашний матч сезона

"Динамо" проиграло "Автомобилисту" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главным событием накануне игры стала отставка главы Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

На сайте ФХБ новость начиналась так:

«В связи с необоснованным грубым давлением Дмитрий Басков сегодня написал заявление об уходе из Федерации хоккея Беларуси. К спорту, к хоккею, к выполнению непосредственных обязанностей это решение не имеет никакого отношения – по сути Басков пошел на вынужденную меру, чтобы не навредить виду спорта. Напомним, на днях Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Баскова на пять лет, этому решению якобы предшествовало некое десятимесячное расследование, но его мотивировочная часть выглядит нелепо и бездоказательно».

На арене собралось около 9 тысяч болельщиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На первый матч сезона КХЛ в Минске пришли 8879 зрителей – это чуть больше половины «Минск-арены». Болельщики были вправе рассчитывать на победу, ведь динамовцы, после стартового поражения от московского «Динамо» 1:4, сумели дважды выиграть у «Северстали» 4:1 и ярославского «Локомотива» 4:3.

Шайба в воротах "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но игра команде не удалась, прежде всего, в атаке. Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Стефана да Коста, а Данила Романцев на 42-й минуте забросил победную шайбу.

Минчане сумели размочить счет только за 40 секунд до конца матча, когда заменили игрока на шестого полевого игрока. Шайбу забросил защитник Владислав Еременко.

Вудкрофту надо налаживать игру команды Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо» уступило по всем главным игровым показателям, особенно по броскам в створ.

Статистика матча «Динамо» - «Автомобилист»: Броски: 49-55 ; Броски в створ: 17-33 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 23-30 ; Блокированные броски: 10-16 ; Силовые приемы: 15-13 ; Штраф: 16-4

Следующий матч «Динамо» проведет на «Минск-Арене» 12 сентября.