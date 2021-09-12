Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 сентября 2021 года: китайская вакцина будет доступна для белорусов с 13 сентября, Россия снимает ограничения на авиаперелеты с Беларусью

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 сентября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика по коронавирусу в Беларуси и мире

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 10 сентября, за сутки в стране зарегистрировали 1 859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот же период времени выписаны из больниц после успешно проведенного лечения 1 529 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 499 279 пациентов с COVID-19. Из них выздоровели 489 870 пациентов.

Сообщается об 11 умерших за сутки, а за весь период распространения инфекции на территории страны число умерших уже приближается к четырем тысячам. Точное их число сейчас, согласно официальной информации – 3 893.

По состоянию на 10 сентября с начала пандемии в мире зафиксировано 224 383 600 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 562 785 человек. Общее число смертей от COVID-19 в мире с начала пандемии составляет 4 625 766 человек, 10 сентября зафиксировано 10 395 случаев смерти. Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в США – 2 739, в тройку лидеров по темпам распространения COVID-19 также входят Россия и Бразилия – 789 и 747 новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки соответственно.

Россия снимает все коронавирусные ограничения на авиаперелеты с Беларусью

Во время встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным стало известно, что Россия снимает все доковидные ограничения в пассажирском авиасообщении с Беларусью.

Соответствующее заявление сделал Путин для журналистов, пояснив, что на переговорах 9 сентября эту тему не поднимали, но решение было принято накануне комиссией российского правительства.

Путин также сообщил, что восстановление доковидного уровня авиаперелетов должно произойти быстро. Он напомнил, что до пандемии совершалось более 200 авиарейсов между Россией и Беларусью в неделю, а сейчас – всего 36 авиаперелетов.

Привиться китайской вакциной можно будет уже с 13 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусы смогут привиться китайской вакциной от коронавируса с 13 сентября

В Минздраве рассказали, что китайская вакцина уже передана в регионы, а привиться ей белорусы смогут начиная с понедельника, 13 сентября.

В ведомстве сообщили, что в Брестскую область отправлен около 150 тысяч доз вакцины, в Гомельскую – около 155 тысяч доз, в Гродненскую – около 110 тысяч доз, в Витебскую – около 125 тысяч доз, в Могилевскую – 110 тысяч доз, в Минскую – более 160 тысяч доз. В Минск было передано около 200 тысяч доз китайской вакцины.

Напомним, что 5 сентября в Беларусь прибыло 1,5 миллиона доз вакцины против COVID-19 Sinopharm. Беларусь получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 млн доз был закуплен по контракту.

В Великобритании массово отказываются от щенков, приобретенных в период пандемии

Жители Великобритании все чаще принимают решение отказаться от собак, которых они приобрели в период карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. Как сообщили в британском благотворительном фонде по защите собак Dogs Trust, в последние недели количество звонков с целью найти для собак новых хозяев возросло на 35%.

В организации отметили, что готовы к наплыву собак в ближайшие месяцы и смогут у себя приютить питомцев, от которых отказались. Вместе с тем, там назвали происходящую в Великобритании ситуацию с домашними собаками «надвигающейся катастрофой».

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