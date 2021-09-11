Первый небоскреб, партийный городок, общественные купальни и башня на площади Свободы. 10 проектов, которые могли изменить довоенный Минск, но не состоялись

Эти проекты могли изменить облик Минска.

Образ Минска, как столичного города стал формироваться только в ХХ веке. Впервые вопрос о придании городу столичного вида был поднят в начале 1920-х, когда Минск стал столицей БССР. К концу десятилетия начали реализовываться первые масштабные проекты – университетский городок БГУ, государственная библиотека, клинический городок и конечно же Дом Правительства – который стал символом столичного статуса Минска на многие десятилетия вперед. Но кроме сохранившихся до наших дней межвоенных зданий, существовал целый пласт нереализованных архитектурных проектов, которые могли бы сильно изменить вид Минска, будь они построены.

На тот период повлияла короткая эпоха конструктивизма. Как архитектурный стиль он пришел в Минск очень поздно. Столица молодой советской республики долго оправлялась от последствий Первой мировой и Советско-Польской войн. Новое капитальное строительство в Минске развернулось только в 1925 году, когда в Москве и Ленинграде уже вовсю строились здания в авангардном стиле.

Главный корпус БГУ, построенный по проекту И.Запорожца. Фото 1940 года. Источник: НАРБ.

Проект 1. Каким мог быть главный корпус БГУ

Одним из первых объектов в стиле конструктивизма в Минске стало здание главного корпуса БГУ. По итогам Всесоюзного архитектурного конкурса 1926 года властями БССР для реализации был выбран довольно утилитарный проект архитектора Запорожца – возможности строительной отрасли в то время были скромными и на архитектурные эксперименты их не хватало. Проект Запарожца частично сохранился до наших дней – бывший главный корпус БГУ встроен в комплекс зданий Педагогического университета на площади Независимости в Минске.

Проект главного корпуса БГУ Моисея Гинзбурга. 1926 год. Источник: журнал «Современная архитектура»

Остальные проекты, предложенные на конкурс, были более эффектны. Особенно впечатляюще работы предложили архитекторы из Московского архитектурного общества. Торжество стекла и металла - эти проекты и сейчас выглядят современно. Интересно, как бы изменился центр города, будь выбран один из этих футуристичных проектов?

Проект главного корпуса БГУ Георгия Вегмана. 1926 год. Источник: журнал «Современная архитектура»

Проект главного корпуса БГУ В.Владимирова и В.Красильникова. 1926 год. Источник: журнал «Современная архитектура»

Проект 2. Главный театр страны

Впрочем, позднее в Минске мог появится конструктивистский проект поистине циклопических масштабов.

Проект государственного театра архитектора Георгия Лаврова, перспективный вид на фасад здания со стороны сегодняшней улицы Алоизы Пашкевич. Источник: журнал «Мастацтва і рэвалюцыя»

В начале 1930-х годов руководство БССР приняло решение о возведении в столице Белорусского государственного театра. Этот во многом статусный проект должен был наглядно показать силу советской экономики, поэтому с параметрами здания решили не мелочиться. Первоначальный проект, выполненный Георгием Лавровым к 1932 году, предусматривал главный зрительный зал на 2250 мест с возможной трансформацией в амфитеатр на 3400 мест (для сравнения сегодня зрительный зал Национального театра оперы может принять 1137 зрителей). В здании так же должны были размещаться несколько кинозалов, буфетов, гимнастических залов и пр.

Проект государственного театра архитектора Георгия Лаврова, главный фасад, вид со стороны Пролетарской улицы (теперь улица Янки Купалы). Источник: журнал «Мастацтва і рэвалюцыя»

По периметру главного зала предусматривалась установка нескольких киноустановок для совмещения театрального действа с показом киносъемок. В здании так же предусматривалось множество технических помещений: от котельной и вентиляционных установок до цеха деревообработки и склада декораций. Все здание рассчитывалась на заполняемость в 4500 посетителей. В проект так же входило благоустройство близлежащих территорий – будущий театр должен был разместиться на Троицкой горе (сейчас площадь Парижской Коммуны).

Работа Лаврова – это тот пример того, как конструктивизм начала 1930-х годов и сейчас выглядит современно. Но в те годы страна не смогла потянуть столь масштабный проект. Официально первый камень на стройке был заложен 11 июля 1933 года, но работы по возведению театра так и не начались. В конце того же года внезапно был объявлен новый архитектурный конкурс. В нем требования к новому театру формулировались уже скромнее: вначале предполагалось здание с залом на 2000 человек, затем и этот показатель уменьшили до 1500 человек. В новом конкурсе победил проект Иосифа Лангбарда, который и был реализован.

Проект 3. Жилой квартал Лангбарда

Сегодня имя Иосифа Лангбарда плотно связана с довоенной архитектурой столицы. Его Дом Правительства, Дом офицеров и Большой театр – стали настоящими архитектурными жемчужинами Минска. Но не все проекты, созданные Лангбардом для нашего города, были реализованы. В начале 1930-х годов архитектору поручили проектировать застройку жилого квартала в центре на участке, ограниченном улицами Советской (ныне проспект Независимости), Карла Маркса и Пролетарской набережной (сейчас улица Янки Купалы). Этот квартал мог стать первым примером комплексной жилой застройки в едином стиле конструктивизма, но, к сожалению, не был реализован.

Жилой квартал по проекту Иосифа Лангбарда, 1930 год. Вид со стороны современной улицы Янки Купалы. Источник: книга А.А.Воинова «Иосиф Лангбард»

Спуск к Свислочи по улице Карла Маркса с видом на планируемую застройку. Источник: книга А.А.Воинова «Иосиф Лангбард»

Проект 4. Учиться, учиться и еще раз учится

Созданием Белорусского государственного университета в 1921 году развитие образования в Минске не ограничилось. Почти каждый год в столице БССР открывались новые институты и техникумы. Одним из самых масштабных проектов должна была стать постройка здания Финансово-экономического техникума в районе Комаровки.

Проект Финансково-Экономического техникума в Минске. Источник: ГАНО

Свои проекты будущего техникума предложили несколько белорусских архитекторов, но самым впечатляющим был проект инженера Нарейко. Проект по масштабам был сравним с Домом Правительства, а это здание до сих пор считается одним из самых больших по площади в Беларуси. Правда, дальше проекта дело не пошло.

Проект Финансково-Экономического техникума в Минске. Источник: ГАНО

Проект 5. Вторжение конструктивизма в исторический центр

Все вышеперечисленные проекты планировалось построить за пределами исторического центра Минска. Но был один проект в стиле конструктивизма, который должен был вырасти практически в самом сердце старого города. Это здание центральной пожарной части. По проекту архитектора Герасима Якушки пожарная часть должна была разместится прямо на площади Свободы возле бывшей усадьбы Пшездецких, где сейчас находится художественная галерея.

Реконструкция внешнего вида пожарной части в Верхнем городе в 3D. Автор: Владимир Садовский

Появление конструктивистской каланчи среди барочных колоколен костелов и церквей центра города должно было выглядеть довольно эпатажно для 1930-х. Но проект не был реализован и исторический центр столицы еще некоторое время сохранял свой оригинальный вид. Впрочем, после войны практически на том же месте, где могла разместится пожарная часть, выросла модернистская высотка Белпромпроекта.

Проект 6. Первая высотка столицы

Советская архитектура второй половины 1930-х заимствовала много не только из классической архитектуры прошлого, но и из актуальной для того времени архитектуры Запада, например, ее стремление к небу. Если бы проект молодых белорусских архитекторов Натальи Маклецовой и Александра Воинова был реализован, его бы без сомнения называли первым небоскребом Минска.

Проект Дома радио. Источник: Музей архитектуры имени Щусева. Москва

Дом радио, спроектированный в 1936 году, планировалось возвести на Красной улице, но амбициозному проекту не суждено было сбыться – помешала война. После войны, на той же улице Дом радио все-таки был построен, но по более скромному проекту.

Проект 7. Партийный городок

Еще одним зданием, отсылающим к эстетике американских небоскребов начала ХХ века, должен был стать главный корпус минского партийно-учебного городка, спроектированный Воиновым и Столлером в 1936 году. В столице с середины 1920-х годов работал Коммунистический институт имени Ленина, который готовил партийные кадры для всей республики. С появлением нового учебного заведения для партийных функционеров Минск мог стать учебным центром всесоюзного значения. Но не срослось, проект не был реализован, вместо целого учебного городка была построена только одна высшая партийная школа – сейчас в её здании находится филфак БГУ на ул. Карла Маркса.

Главный корпус партийно-учебного городка в Минске. Источник: Музей архитектуры имени Щусева. Москва

Из особенностей проекта можно отметить статую Ленина на крыше корпуса. Скорее всего такое решение было позаимствовано авторами у проекта Дворца Советов в Москве, который в те годы считался эталоном новой советской архитектуры.

Главный корпус партийно-учебного городка в Минске. Источник: Музей архитектуры имени Щусева. Москва

Проект 8. Номенклатурный дворец

Не забывали архитекторы и о жилье для бурно развивающейся столицы. В том же 1936 году общественности был представлен проект Третьего дома советов – жилья для советской номенклатуры. Авторы: Воинов, Враскин, Столлер и Малахов. Сегодня под таким же названием в Минске известно другое довоенное здание, находящееся на улице Максима Богдановича недалеко от Троицкого предместья. Но в 1936 году Третьим домом советов должен стать дом в другой части Минска. Кстати, это здание всё-таки начали возводить на улице Свердловской (теперь улица Свердлова), но достроить к началу войны не успели. Не будь бомбёжек и пожаров, восьмиэтажный гигант мог на долгое время стать самым высоким жилым домом Минска.

Проект Третьего дома советов. Источник: брошюра «Першамайская архітэктурная выстаўка»

Проект 9. Общественные купальни

С начала 1920-х годов городские власти боролись за гигиену столичного быта, но бань и купален на всех жителей столицы катастрофически не хватало. Проблему должна была решить новая городская баня с бассейном, проект которой предложил в 1935 году архитектор Мороговский. Масштабная постройка должна была обслуживать несколько сотен человек одновременно. Этот проект реализован не был, но в 1940 году перед самой войной в Минске успели открыть менее масштабное здание общественных бань на улице Марьевской. Оно сохранилось до наших дней.

Проект городских бань с бассейном для Минска. Источник: Музей архитектуры имени Щусева. Москва

Проект городских бань с бассейном для Минска. Источник: Музей архитектуры имени Щусева. Москва

Общественная баня на улице Марьевской на фото 1940-х годов. Источник: коллекция А. Денисова

Проект 10. Ботанический сад

Как можно заметить по показанным выше проектам, особенностью советской архитектуры второй половины 1930-х годов было пышное оформление фасадов зданий, с обилием пилястров, лепнины, колонн, а, так же, статуй, устанавливаемых или в нишах, или на крышах построек. Всё это хорошо знакомо минчанам по послевоенной застройке столицы, но если бы не война, здания в с богатыми фасадами могли появиться в городе несколько раньше.

Проект оранжереи Минского ботанического сада. Источник: Музей архитектуры имени Щусева. Москва

Проект оранжереи Минского ботанического сада. Источник: Музей архитектуры имени Щусева. Москва

Огромная колоннада оранжереи минского ботанического сада, спроектированной в 1936 году, напоминает, то что было построено здесь после войны. Правда, масштаб довоенного проекта, намного превышает существующие постройки. Проект архитектора Вараксина впечатляет размахом – центральная часть оранжереи могла стать самым крупным павильоном города на многие десятилетия.

Вид того, как по генплану 1935 года должен был выглядеть исторический центр Минска. От старой застройки Верхнего города и Немиги не должно было остаться и следа. Источник: журнал «Социалистический город»

Непостроенный город-сад

В начале 1930-х годов в архитектурной политике СССР наметился перелом. Конструктивизм директивно был объявлен буржуазным стилем, а советским архитекторам было дано задание осваивать классическое архитектурное наследие. Не обошла эта тенденция и Минск. В 1935 году трудами московских архитекторов был создан генеральный план развития Минска, который предусматривал кардинальное изменение облика столицы. Уже тогда планировался снос старой Немиги и прокладка широких проспектов через исторический центр города. Архитекторами разрабатывались как отдельные здания, так и целые ансамбли застройки улиц и площадей. Эхом того периода можно считать знаменитые полукруглые дома на Площади Победы, которые были построены до войны как часть ансамбля центральной улицы столицы.

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