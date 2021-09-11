«Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич: «Я не ожидала такого и подумала, что это какая-то ошибка»

"Мисс Беларусь- 2021" Дарья Гончаревч. Фото: Сергей Семенович

Вечером 10 сентября решилась судьба титула и короны «Мисс Беларусь - 2021» - конкурса, к которому самые обаятельные и привлекательные девушки страны долго и кропотливо готовились. Победительницей стала Дарья Гончаревич.

Что известно о Дарье?

Ей восемнадцать лет, она не только является моделью в Национальной школе красоты, но и преподает там дефиле. Дарья получила не только титул, белоснежную легковушку, и денежный приз (500 базовых величин – 14,5 тысяч рублей), но и корону первой красавицы Беларуси. К слову, корона в этом году совершенно новая. Ту, которую с честью носила победительница конкурса 2018 года Мария Василевич, передали в Музей белорусской государственности.

Сама Мария, на церемонии награждения, сказала несколько напутственных слов Дарье Гончаревич.

Мария Василевич и Дарья Гончаревич. Фото: Сергей Семенович

- Очень часто мне задавали вопрос: что значит быть мисс Беларусь? Какая мисс Беларусь? И только сейчас, пройдя весь этот путь, я могу сказать, что быть мисс Беларусь - это в первую очередь быть достаточно сильной, чтобы на этом непростом пути оставаться собой и каждый день, шаг за шагом становиться лучшей версией себя и этим вдохновлять других <…>. Думаю, многим из вас приходилось терпеть нападки критиков, слышать, что вы недостаточно хороши для чего-то, недостаточно умны, красивы или опытны, - продолжила она. - Это может сбить вас с курса. Но если вы делаете что-то, потому что любите это делать, любовь - наш самый надежный щит от любых нападок, - сказала Мария Василевич.

Вообще, о том, как прошло само гала-шоу «Мисс Беларусь» в 2021 году - вот тут, по ссылке.

Впереди у Дарьи - большой, планетарного масштаба, смотр красавиц: уже в декабре она будет представлять Беларусь на международном конкурсе «Мисс мира», который состоится в Пуэрто-Рико.

Когда имя победительницы было определено, а сама она уже блистала в короне, «Комсомолке» удалось спросить у Дарьи Гончаревич о первых ее эмоциях.

- Что вы почувствовали, когда назвали имя новой «Мисс» Беларусь» и ею оказались именно вы?

- Честно? Я не ожидала такого поворота событий, я, когда стояла, и когда назвали мой номер два, я подумала, что это какая-то ошибка! А когда зал поддержал, публика начала аплодировать, у меня внутри все переполнилось нереальными эмоциями восторга. И я вышла по пути победительницы, той схеме, которую каждая из участниц многократно репетировала во время подготовки, - смеется Дарья. – Я получила этот титул, и я сейчас - в восторге!

- Мария Василевич, говоря вам слова напутствия, сказала, что вас ждет непростой путь, большая ответственность.

- Да, здесь без вариантов - нужно ехать на «Мисс мира», представлять нашу страну. Это очень ответственно, поэтому ближайшие все свои усилия я сконцентрирую на подготовке к этому конкурсу. И еще я хочу сказать, обращаясь к тем девушкам, которые в этом году претендовали на корону. За месяц подготовки и репетиций, мы очень сдружились. Мы все здесь – красотки, все победительницы! Нужно улыбаться, внутри держать тепло, излучать его другим людям!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сложно было только первую неделю, даже дня четыре, потом - втянулись»: сходили на репетицию конкурса «Мисс Беларусь» и узнали, что в жюри будет Оксана Федорова (читать далее)

Кем стали победительницы «Мисс Беларусь»: лучший учитель, депутат, бизнесвумен, дизайнер и зоозащитница. «Комсомолка» вспомнила судьбы всех победительниц национального конкурса красоты (читать далее)