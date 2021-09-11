Фоторепортаж со Дня города в Минске: вот как празднуют 954-летие белорусской столицы

Соревнования МЧС в День города Минска. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу, 11 сентября, в честь 954-летия Минска проводится череда массовых мероприятий: концерты, фестивали, спортивные соревнования и развлекательные площадки. Всего запланировано свыше 130 праздничных акций и фестивалей.

Спасатели соревнуются на площадке у Дворца спорта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Корреспонденты «Комсомолки» передают фотоновости с самых интересных праздничных локаций Минска.

Минчане пришли поддержать спасателей на соревнованиях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Дворца спорта 11 сентября прошли соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель»: активные и зрелищные.

В День города жители и гости Минска могут сфотографироваться со спецтехникой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

(будет дополнено)

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