Фоторепортаж со Дня города в Минске: вот как празднуют 954-летие белорусской столицы

Соревнования МЧС в День города Минска.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В субботу, 11 сентября, в честь 954-летия Минска проводится череда массовых мероприятий: концерты, фестивали, спортивные соревнования и развлекательные площадки. Всего запланировано свыше 130 праздничных акций и фестивалей.
Спасатели соревнуются на площадке у Дворца спорта.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Корреспонденты «Комсомолки» передают фотоновости с самых интересных праздничных локаций Минска.
Минчане пришли поддержать спасателей на соревнованиях.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
У Дворца спорта 11 сентября прошли соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель»: активные и зрелищные.
В День города жители и гости Минска могут сфотографироваться со спецтехникой.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
(будет дополнено)
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