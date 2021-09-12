Коронавирус в Беларуси, последние данные на 12 сентября 2021 года: у привитых снижается риск смерти при заражении ковидом, эксперт объяснил вспышку COVID-19 в Израиле

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 887 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 501 тысяча 166 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 905 пациентов. Выздоровели – 491 тысяча 410 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 8 миллионов 013 тысяч 334.

У тех, кто привился, снижается в 11 рас риск смерти при заражении ковидом.

К такому заключению пришли ученые США. Они рассчитали, что среди невакцинированных от коронавирусной инфекции людей в одиннадцать раз чаще случаются смерти.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США провели исследование, в котором приняли участие более 600 тысяч человек в 13 юрисдикциях страны.

Выяснилось, что у тех, кто не привит от коронавируса больше, чем в 10 раз происходила госпитализация при заражении COVID-19. Помимо этого, как утверждается, непривитые в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусной инфекцией, чем вакцинированные.

- Центр по контролю и профилактике заболеваний США прилагает все усилия для того, чтобы росли показатели вакцинирования по всей стране. Мы и далее продолжаем работать с местными органами и сообществами, доверенными лицами, консультировать по вопросам надежности вакцин, - прокомментировал директор центра Рошель Валенски.

Эусперт объяснил, с чем связана вспышка ковида в Израиле.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Израиле, где привита большая часть населения, растет из-за распространения «Дельта-штамма», а также снижения эффективности существующих вакцин от COVID-19. Об этом изданию Lenta.ru рассказали вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

- На данный момент во многих странах, в числе которых и Израиль, доминирует штамм коронавируса «дельта», которые способен заражать детей и подростков, ранее не болевших и не прививавшихся. Помимо этого, «дельта-штамм» частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Этим можно объяснить рост заболеваемости, - рассказал эксперт.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

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