Серёга пел «Черный бумер», а салют был с одной точки: фоторепортаж с Дня города в Минске

День города завершился концертом и салютом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
День города всегда сопровождается такими развлечениями
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
День города и активности праздничных площадок.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В рядах оживающих фигур все новые и новые персонажи.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
День города и активности праздничных площадок.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Лица праздника.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Площадка у Дворца спорта местами напоминала луна-парк.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минск поздравляли со сцены у Дворца спорта.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Среди артистов - Тео и Ольга Рыжикова.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Дрозды», как всегда, юморили.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сет Сереги не обошёлся без «Черного бумера».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Салютовали в честь Дня города-2021 только с одной точки - в сквере у гостиницы «Беларусь».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Салютовали в честь Дня города-2021 только с одной точки - в сквере у гостиницы «Беларусь».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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