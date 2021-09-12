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Минск12 сентября 2021 0:15

Серёга пел «Черный бумер», а салют был с одной точки: фоторепортаж с Дня города в Минске

Во вторую субботу сентября 2021-го Минск отметил 954-й день рождения
Сергей ЩЁГОЛЕВСергей ЩЁГОЛЕВ
День города завершился концертом и салютом.

День города завершился концертом и салютом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

День города всегда сопровождается такими развлечениями

День города всегда сопровождается такими развлечениями

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

День города и активности праздничных площадок.

День города и активности праздничных площадок.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В рядах оживающих фигур все новые и новые персонажи.

В рядах оживающих фигур все новые и новые персонажи.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

День города и активности праздничных площадок.

День города и активности праздничных площадок.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лица праздника.

Лица праздника.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Площадка у Дворца спорта местами напоминала луна-парк.

Площадка у Дворца спорта местами напоминала луна-парк.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск поздравляли со сцены у Дворца спорта.

Минск поздравляли со сцены у Дворца спорта.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди артистов - Тео и Ольга Рыжикова.

Среди артистов - Тео и Ольга Рыжикова.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Дрозды», как всегда, юморили.

«Дрозды», как всегда, юморили.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сет Сереги не обошёлся без «Черного бумера».

Сет Сереги не обошёлся без «Черного бумера».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Салютовали в честь Дня города-2021 только с одной точки - в сквере у гостиницы «Беларусь».

Салютовали в честь Дня города-2021 только с одной точки - в сквере у гостиницы «Беларусь».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Салютовали в честь Дня города-2021 только с одной точки - в сквере у гостиницы «Беларусь».

Салютовали в честь Дня города-2021 только с одной точки - в сквере у гостиницы «Беларусь».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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