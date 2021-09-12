Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс». По две шайбы в активе Алистрова и Стремвалля

"Динамо" победило "Ак Барс" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй домашний матч минчан получился куда более зрелищным, чем стартовый, когда команда Вудкрофта уступила «Автомобилисту» 1:2.

В игре против одного из лидеров КХЛ казанского «Ак Барса» динамовцы показали более агрессивный хоккей и забросили пять шайб. Хотя вновь уступили и по общему количеству бросков (48:50) и по попаданиям в створ (20:28). Но в хоккее главное не количество, а реализация.

Счет на последней минуте первого периода открыл шведский форвард «Динамо» Мальте Стремвалль. А «барс» Стивен Кэмпфер уже после сирены получил за удар соперника клюшкой 5-минутное удаление 20-минутный дисциплинарный штраф до конца матча.

Во втором периоде нападающие гостей Бурмистров и Кагарлицкий, забросив по шайбе за одну минуту, вывели «Ак Барс» вперед – 2:1.

А вот третий отрезок матча лучше удался минчанам. Четыре безответные шайбы.

Владимир Алистров на 47-й минуте сравнял счет. А затем Стремвалль и тот же Алистров в течение одной минуты отправили в ворота гостей по шайбе и на 56-й минуте минчане уже вели 4:2.

Пятая шайба в ворота казанцев влетела уже в пустые ворота, когда они заменили вратаря на шестого полевого игрока. Отличился Тэйлор Бек – 5:2.

На матче присутствовали 7260 зрителей, меньше чем на матче в пятницу.

Третья победа минчан после пяти игр вывела их на четвертое место в Западной конференции. В их активе 6 очков, у лидеров – по 8.

Следующий матч «Динамо» проведет 18 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева».