Коронавирус в Беларуси, последние данные на 13 сентября 2021 года: вспышка COVID-19 в Ушачском районе и новый эпицентр заражения в Китае

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 907 пациентов с коронавирусом
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 907 пациентов с коронавирусом, в то время как выписанных пациентов –1643.
За время пандемии, по официальной статистике, коронавирусом в Беларуси переболели 503 073 человека – это население большого областного города.
Выздоровели за все время 493 053 пациента. Умерли за время пандемии 3 917 пациентов (+12 за последние сутки).
Вспышка COVID-19 в Ушачском районе
Число заболевших COVID-19 в Ушачском районе за месяц возросло почти в пять раз. Об этом рассказала главврач ЦРБ Анжелика Миронкова.
– Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, когда многие пациенты с коронавирусом нуждаются в госпитализации, мы решили не направлять их в специализированные медицинские учреждения Полоцка, Новополоцка, лечить на месте, – пояснила она.
По ее словам, 3 сентября для этой цели в больнице перепрофилировали коечный фонд.
– Мест в инфекционном отделении пока достаточно. В случае необходимости «реформируем» и часть терапевтического, – добавила Миронкова.
Новый эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Новый эпицентр заражения коронавирусом в Китае
Новый эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае. Это восточная провинция Фуцзянь, сообщил 12 сентября Госкомитет здравоохранения КНР.
По сведениям комитета, в субботу 19 внутренних случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.
Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 46 новых заболевших пациентов, 26 из них приехали из-за границы.
В августе эпицентром распространения COVID-19 внутри Китая стал город Нанкин провинции Цзянсу. Там источником заражения оказались рабочие местного аэропорта, делавшие уборку в самолетах, прибывших из-за границы.
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