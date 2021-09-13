Коронавирус в Беларуси, последние данные на 13 сентября 2021 года: вспышка COVID-19 в Ушачском районе и новый эпицентр заражения в Китае

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 907 пациентов с коронавирусом Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 907 пациентов с коронавирусом, в то время как выписанных пациентов –1643.

За время пандемии, по официальной статистике, коронавирусом в Беларуси переболели 503 073 человека – это население большого областного города.

Выздоровели за все время 493 053 пациента. Умерли за время пандемии 3 917 пациентов (+12 за последние сутки).

Вспышка COVID-19 в Ушачском районе

Число заболевших COVID-19 в Ушачском районе за месяц возросло почти в пять раз. Об этом рассказала главврач ЦРБ Анжелика Миронкова.

– Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, когда многие пациенты с коронавирусом нуждаются в госпитализации, мы решили не направлять их в специализированные медицинские учреждения Полоцка, Новополоцка, лечить на месте, – пояснила она.

По ее словам, 3 сентября для этой цели в больнице перепрофилировали коечный фонд.

– Мест в инфекционном отделении пока достаточно. В случае необходимости «реформируем» и часть терапевтического, – добавила Миронкова.

Новый эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый эпицентр заражения коронавирусом в Китае

Новый эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае. Это восточная провинция Фуцзянь, сообщил 12 сентября Госкомитет здравоохранения КНР.

По сведениям комитета, в субботу 19 внутренних случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 46 новых заболевших пациентов, 26 из них приехали из-за границы.

В августе эпицентром распространения COVID-19 внутри Китая стал город Нанкин провинции Цзянсу. Там источником заражения оказались рабочие местного аэропорта, делавшие уборку в самолетах, прибывших из-за границы.

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