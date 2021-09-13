Рецепты осени: поделитесь идеей сезонного блюда и выиграйте подарок от «Комсомолки»!

Осеннее блюдо - это красиво, полезно и вкусно! Ждем ваши рецепты! Фото: kafe-biblioteka.ru

Что такое осень? Это тыква. А еще кабачки, баклажаны, перцы, картошка, свекла, капуста, яблоки, груши, грибы… И что неожиданного и вкусного можно приготовить из осенних продуктов? Если спросить у гугла, то он выдаст больше 6 миллионов ответов. Но мы решили задать этот вопрос вам, дорогие хозяюшки. У вас ведь есть фирменное осеннее блюдо? Это может быть суп, закуска, салат, горячее, закатка, пирог, напиток - главное, чтобы вы это готовили по своему, проверенному рецепту. Поделитесь им с нами и выиграйте приятный подарок от «Комсомолки» - книгу «Игры мангалов», написанную основателем сети ресторанов «Чайхона №1» Тимуром Ланским. В ней собраны рецепты блюд, которые можно приготовить на мангале, в тандыре, казане, рецепты холодных и горячих закусок, салатов, супов, десертов, напитков. И это не просто кулинарная книга, а серия уникальных мастер-классов от известного ресторатора.

Эта книга станет подарком за самые оригинальные и вкусные рецепты.

Кто, когда и как определит победителей? Журналисты «КП» готовы создать осенний кулинарный клуб, приготовить блюда по вашим рецептам и выбрать самые вкусные. Имена пяти победителей мы объявим 15 октября на сайте kp.by, а также опубликуем их в октябрьском спецвыпуске «Комсомолки».

Куда присылать рецепты? С 13 сентября по 13 октября ждем ваши письма и сообщения на адрес редакции (220005 Минск, а/я 192), на электронную почту natalia.kryvets@phkp.by или в вайбер КП. Беларусь, с пометкой «Проверенный рецепт». Если есть фотография готового блюда - отлично, тоже присылайте. Осенний кулинарный сезон объявляется открытым!