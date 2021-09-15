Как сэкономить на покупке мебели в сентябре?

Как сэкономить на покупке мебели? Именно сейчас, осенью, когда, по мнению аналитиков, цены на нее должны взметнуться вверх - мол, сейчас, когда ремонты закончены, спрос на мебель растет, и продавцы поднимают цены. Чтобы проверить это, отправляемся в один из крупнейших мебельных центров Минска - «Озерцо». Сначала виртуально, на сайт www.ozerco.com, как это делают люди, которые экономят свое время. И что мы видим? Скидки-скидки-акции! Десятки моделей диванов, кроватей можно купить в два раза дешевле от первоначальной цены. Есть предложения, с которыми покупка мебели становится еще приятнее. Например, возможность бесплатно получить современный удобный пылесос.

Смотрим дальше: рассрочка - 10 вариантов. Заметьте, не кредит, а именно рассрочка, когда покупка даже шикарной дорогой мебели совершенно не разорительна, потому что ее стоимость вы оплачиваете частями без процентов. И последний аргумент - огромный выбор: более 100 мебельных брендов предлагают свыше 10 000 единиц мебели, готовой и под заказ.

Все, пора ехать! Уже понятно, что мебель-центр «Озерцо» - то место, где покупка мебели выгодна в любое время года. И добираться удобно.

В прошлый раз я приезжала сюда на машине. Бесплатная парковка на 360 машино-мест более чем вместительная, и заезд с МКАД удобный. Но в этот раз решила для разнообразия прокатиться на маршрутке. Ведь в этом году для удобства покупателей напротив мебель-центра «Озерцо» построили остановку, где сейчас останавливаются маршрутные такси 1111 и 1026. Перешел дорогу - и ты на месте.

Мне с первого взгляда понравилась организация пространства в мебель-центре «Озерцо». Двухэтажный торговый зал типа open space площадью 7000 кв. м создает ощущение простора, и присутствие огромного количества мебели на этой площади совершенно не давит. Вот и сейчас я, поднявшись на второй этаж, для начала осматриваю все это мебельное великолепие, пока глаз не цепляется за жизнерадостную обивку мягкой мебели в теплых тонах.

Я из тех покупателей, для кого важны сначала эмоции, которые вызывает вещь, а потом производитель. Но даже если бы было наоборот, то выбор будет удачным в любом случае. Ведь в мебель-центре «Озерцо» представлена продукция ведущих белорусских и зарубежных производителей, в качестве которой можно быть уверенными.

«Озерцо» - это в первую очередь белорусские и зарубежные мебельные гиганты. А значит, это качественная мебель, которая соответствует европейским стандартам, по разумным ценам.

Вот лишь несколько известных названий: «Заславская мебельная фабрика ZMF»; «Аксамит»; «ЗОВ»; «Чистый берег»; «Треви»; «Прогресс»; «Любимый диван»; Anrex; «ALTA-мебель»; Askona; «Байкос»; «Стиль»; Vagas, «Минскпроектмебель», Grand Manar, SV и Лером и другие. Мягкая, корпусная и офисная мебель, товары для сна, элементы декора интерьера и даже сантехника - в открытом пространстве более 10 000 выставочных образцов, которые можно увидеть, потрогать и представить в своем интерьере. В мебель-центре «Озерцо» можно подобрать мебель для обустройства всего дома - от подставки под обувь в прихожей до профессиональных столешниц на кухню.

При этом мы экономим здесь не только время, но и деньги. Во-первых, за счет эксклюзивных акций и скидок, которыми мебель-центр «Озерцо» постоянно радует своих покупателей. Во-вторых, за счет большого выбора мебели по приемлемым ценам (низкий и средний минус ценовой диапазон). Но при этом требовательный состоятельный покупатель сможет купить здесь мебель премиум-сегмента, предназначенную для экспорта, которую вы не найдете даже в фирменных салонах.

БУДЬ В КУРСЕ!

Заказать мебель в центре «Озерцо» можно в любое время суток!

Что еще нравится в мебель-центре «Озерцо», так это сервис, где все в интересах покупателей.

- Хотите выбрать и заказать мебель, невзирая на время суток, - пожалуйста! Заходите на сайт www.ozerco.com, листайте интернет-каталог, выбирайте и заказывайте в любое время суток!

- Теряетесь при выборе, потому что нравится сразу все? Обращайтесь к продавцам-консультантам. Они действительно знают о своем товаре все, и какие-то нюансы, на которые вы даже не обратили внимание, помогут вам определиться с покупкой.

- Хотите немного отдохнуть, чтобы с новыми силами отправиться на поиск мебели вашей мечты? Отправляйтесь в кафе на территории мебель-центра. Вкусный бодрящий кофе, освежающий напиток и несколько минут релакса обеспечены! А если ну совершенно не с кем было оставить дома детей и они оказались в мебель-центре с вами - специально для них здесь есть детский островок.

- Интересует рейтинг мебель-центра «Озерцо»? Обратите внимание, что он два года подряд - в 2017-м и 2018-м - становился призером в номинации «Мебельный торговый центр» премии потребительского признания «Народная марка» Беларуси.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

«Озерцо» - один из первых крупных мебельных центров в Минске. Находится он на том же месте, где и был открыт в 2014 году - Меньковский тракт, 43.

Работает без перерывов на обед и выходных с 10.00 до 20.00.

Как добраться на общественном транспорте: маршрутные такси 1026 (ТЦ «Ждановичи» - РК «Озерцо») и 1111 (РНПЦ Онкологии - Озерцо) - до остановки ТЦ «Озерцо»; автобус 114с от метро «Малиновка» (кроме пн.) - до остановки «Меньковский тракт».

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