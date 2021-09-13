Хрущевки в Минске - от $39900 до $117000: нашли лучшие квартиры, которые можно купить в пятиэтажках

Пока мэр Сергей Собянин перекраивает центр Москвы программой реновации, снося хрущевки и возводя вместо них километры многоэтажных кварталов, минские пятиэтажки живут тихой спокойной жизнью, занимая при этом самые лакомые площади в столице. Всего по разным оценкам в Минскеи с 50-х по 80-е года было возведено от 890 до полутора тысяч таких домов.

Недостатки хрущевок общеизвестны:

- крошечные кухни (4-6 м²) и маленькие жилые комнаты (6-16 м²);

- проходные комнаты;

- совмещенный санузел;

- низкие потолки;

- плохая звукоизоляция;

- отсутствие лифта

Другие минусы (продуваемость, угроза грибка, изношенные коммуникации) в последнее время успешно решаются массово проводимыми в Минске капитальными ремонтами, в рамках которых стены утепляются, а также проводится замена прохудившихся коммуникаций.

Но у хрущевок есть несомненные плюсы, которые могут перевесить все недостатки. Это:

- расположение (часто в центре);

- развитая инфраструктура (обжитые районы);

- зеленые дворы, много мест для парковки;

- кирпичные стены (в домах серий 1-447, 1-511, II-34);

- кладовки и даже погреба в некоторых квартирах;

- невысокая коммунальная плата благодаря небольшой площади.

Эти факторы позволяют говорить о том, что иногда хрущевка – хорошее приобретение. Посмотрите, например, на эти варианты, которые мы нашли на Куфар Недвижимости.

Эта квартира находится на улице Якуба Коласа, а значит – в пешей доступности станции метро «Парк Челюскинцев» и одноименного парка. До центра Минска – рукой подать.

Кирпичный дом 1977 года постройки. Квартира с балконом отремонтирована и частично обставлена мебелью и оснащена бытовой техникой.

Как думаете, сколько все это может стоить? Ответ может удивить – квартиру продают всего за 39900 у.е.

Вариант в том же районе – двухкомнатная квартира в дворах за «Домом кино» за 52800 у.е.

Что бывает в хрущевках не всегда, в этой квартире есть кладовка, а санузел – раздельный. Окна выходят во двор, на детскую площадку. Об инфраструктуре в этом районе Минска говорить излишне: в шаговой доступности парки Челюскинцев и Севастопольский, Ботанический сад. «Возле дома находятся два детских садика, гимназия, школа. Рядом банки, аптека и магазины», – так описывают преимущества расположения хозяева квартиры.

Далеко уходить от бульвара Толбухина не будем – вот еще одна квартира в этом же районе.

В доме был проведен капитальный ремонт – заменена электрика и сантехника, утеплен фасад. Квартира также отремонтирована: выровнены стены и потолки, на пол уложен ламинат, потолок натяжной, кухня по индивидуальному проекту.

Стоимость такой квартиры 61500 у.е.

Эта квартира также расположена в доме, где проведен капитальный ремонт. Но самое ее большое преимущество – это расположение. Недалеко Комаровский рынок, площадь Якуба Коласа и Площадь Победы.

Окна выходят во двор. Также в объявлении указано, что «квартира очень светлая и уютная за счет трех окон и планировки “полустудия”».

За такую квартиру придется отдать 56000 у.е.

«Лучшее место в Минске», – именно так начинается объявление о продаже следующей квартиры. Можно спорить, но легче согласиться: прямо перед домом зеленая зона с велодорожкой вдоль Свислочи, рядом – парк Горького и музей Заира Азгура.

В кирпичном доме, в котором находится квартира, недавно был проведен ремонт – заменены все коммуникации и утеплен фасад. Хороший ремонт сделан также и в самой квартире.

Стоимость квартиры – 63500 у.е.

Квартира в доме на улице Максима Богдановича привлекает своим расположением недалеко от Комаровского рынка, площади Победы и Немиги.

Ремонт в самой квартире и доме также производят приятное впечатление. Дополнительно указано, что придомовая территория ухоженная, а соседи отличные.

За эту квартиру просят 69400 у.е.

Эта квартира находится возле Слепянской водной системы и Ботанического сада. Уникальность расположения еще и в том, что недалеко обе ветки метро – станции «Площадь Победы» и «Тракторный завод».

Квартира полностью отремонтирована. Произведена узаконенная перепланировка – объединены кухня с гостиной. Покупателю достается вся мебель и бытовая техника.

75000 у.е. – стоимость такого жилья.

В пяти минутах ходьбы от площади Якуба Коласа и ЦУМа и в десяти – от Комаровского рынка находится эта квартира.

В квартире сделан хороший ремонт: от стеклопакетов до подгорева пола.

Стоимость квартиры – 77000 у.е.

Хрущевка за 117000 у.е.? Почему бы и нет, если она находится в центре Минска и в ней сделан отличный ремонт.

Вот как описывается в объявлении инфраструктура района: «В шаговой доступности детские сады, школа, гимназия, множество магазинов, кафе, пиццерии, аптеки, развлекательные центры». Ботанический сад и парк Челюскинцев – прилагаются.

Всего на Куфар Недвижимости более 700 объявлений о продаже квартир в пятиэтажных домах в столице стоимостью от 15000 у.е. до 117000 у.е.

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