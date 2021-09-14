Коронавирус в Беларуси, последние данные на 14 сентября 2021 года: жесткие ограничения для непривитых в Литве, «Синофарм» и «Спутник Лайт»а в пунктах вакцинации Беларуси

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 888 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 504 тысячи 961 человека с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 929 пациентов. Выздоровели – 494 тысячи 446 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 8 миллионов 056 тысяч 855.

В Литве ввели жесткие ограничения для тех, кто не привился от ковида.

Власти Литвы ввели жесткие ограничения для тех, кто не привился от коронавируса. Данное решение было принято для того, чтобы мотивировать людей на вакцинацию.

Те, кто не получили так называемый «паспорт возможностей» с 13 сентября не смогут посещать ТЦ площадью более 1,5 тыс. кв. м., а также все непродовольственные магазины.

Помимо этого, не сделавшим прививку от ковида не будут оказывать ряд услуг. К примеру, таких людей не пустят в заведение общепита, спортклубы, салоны красоты, а также на мероприятия с участием более 500 человек.

Таких граждан даже могут отстранить от работы по решению работодателя, если он посчитает, что все работники должны иметь паспорт возможностей.

Пиневич рассказал, когда создадут белорусскую вакцину от COVID-19.

По словам главы Министерства здравоохранения Дмитрия Пиневича, белорусская вакцина против коронавируса будет готова к 2023 году.

- Через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит нам смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера, - заявил глава Минздрава.

Он также высказался о вакцинации и отметил, что она должна быть осознанной. Пиневич напомнил о заявлениях президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что давление на сотрудников в вопросе вакцинирования является недопустимым.

Дмитрий Пиневич, говоря о теме вакцинации, отметил, что самым стойким является поствакцинальный иммунитет. По его словам, стратегической задачей для Беларуси является вакцинация.

- Достаточно вакцин как совместного российско-белорусского производства, так и китайского. К слову, на прошлой неделе у нас появилась новая вакцина - «Спутник Лайт», - уточнил Пиневич.

На прошлой неделе в Министерстве здравоохранения сообщали о том, что с 13 сентября все желающие смогут в привиться китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), которую разработала фармкорпорация Sinopharm.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

Владимир Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин по причине коронавируса.

- Даже в моем окружении возникают проблемы с этим COVID-19. Нужно разобраться, что реально происходит. Думаю, что мне самому придется скоро уйти на карантин. Вокруг болеет много людей, - заявил Путин.

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