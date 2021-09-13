В августе свекла в Беларуси подешевела почти на 50%, морковь - на 40%, зато подорожали билеты на железнодорожный транспорт

Сезонные овощи дешевеют, что, в общем, понятно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы посмотрели, что больше всего подорожало, а что, наоборот, подешевело по результатам августа.

Начнем с продуктов питания. Здесь логика ценообразования понятна - в последний месяц лето существенно снизились цены на сезонные овощи. Лидер - свекла, она подешевела почти наполовину (47,46%), на без малого 40% упали цены на морковь, почти одинаково (на 22 - 23%) дешевле стали свежие помидоры, виноград, сладкий перец. А вот картошка и репчатый лук хоть и стали дешевле, но не так значительно: цены на них снизились на 13,6% и 8% соответственно. Что касается подорожавших продуктов, то и здесь есть лидер - чеснок, который в августе прибавил в цене почти 8%. Плюс 7% роста показали цены на цитрусовые.

Еще назовем оливковое масло и свежую белокачанную капусту- они подорожали на 4,2% и 4%. Выросли цены на мясо: например, набор для рагу из свинины - плюс 3,87%, свинина бескостная - плюс 3%. В итоге, по итогам августа мясо и мясопродукты в целом подорожали на 1,39%, рыба и рыбопродукты - на 0,1%. Овощи стали дешевле на 15,86%, на фрукты - на 4,82%. А вот молоко и молочные продукты подорожали на 2,36%.

К слову, в начале лета Минское городское объединение профсоюзов проводило мониторинг: сравнивали цены июня текущего года и декабря прошлого. Как оказалось, вся плодоовощная продукция подорожала, и существенно. Цифры говорят сами за себя: свекла подорожала в 3,2 раза, морковь - почти в 3, капуста более чем в 2,5, картофель - в 1,8 раза.

Что касается непродовольственных товаров, то в августе они подорожали, но совсем немного - всего на 0,68%, при этом, например, цены на обувь прибавили 1,22%, на одежду - 0,63%.

Мебель подорожала на 1,52%, ковровые изделия - на 1,11%, стройматериалы - на 1,79%, медикаменты - на 0,3%. Нельзя не сказать и о ценах на услуги: здесь тоже рост, но в пределах почти статистической погрешности - 0,06%. Но это стоимость услуг в общем. Если углубиться, то ростом цен можно впечатлиться. Судите сами: услуги железнодорожного межрегионального сообщения: плюс 13,58%. На 9,19% подорожали билеты на электрички - составы регионального сообщения эконом-класса. А вот стоимость международных железнодорожных поездок увеличилась не так значительно - на 0,85%.

Среди тех услуг, которые подешевели, - поездки на такси (минус 3,09%). Санаторно-оздоровительные и туристические услуги подешевели на 1,99% и 1,7% соответственно.

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