«Поздравляем, ваш выигрыш 550 рублей»: в Беларуси действуют мошенники, прикрываясь именем «Евроопта». Проверили их схему

Мошенники действуют от имени популярной торговой сети. Фото: скриншоты с сайта evroopt.site

Об этой «акции» «Евроопт» узнал от покупателей.

- Мы удивились, поскольку такой акции у нас нет, - рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егор Хрусталев. - От имени «Евроопт» в сети интернет действуют мошенники. Они рассылают сообщения в мессенджерах и предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму либо купон на продукты. Повторюсь: подобная акция не проводится в сети магазинов «Евроопт». Всю актуальную информацию об акциях, проводимых в «Евроопт», можно на нашем официальном сайте https://evroopt.by.

К слову, в ссылке, которую присылают мошенники, написано название официального сайта торговой сети - для пущей убедительности. Но если нажать на ссылку, то она приведет на сайт evroopt.site, к которому сеть «Евроопт» никакого отношения не имеет.

Из спортивного интереса я решила пройти по ссылке и выяснить, в чем суть обмана. Для начала надо было ответить на четыре вопроса: делаю ли я покупки в магазинах «Евроопт», сколько мне лет, каков мой пол и каким мессенджером я пользуюсь чаще всего? После чего мне предложили несложную игру - стереть стикеры и узнать, что спрятано под ними. Под первым было пусто, а под вторым лежал мой приз - 550 рублей.

Мошенники просят рассказать об акции 20 друзьям, но чтобы полоска внизу заполнилась, надо, чтобы ваши друзья тоже прошли по ссылке. Фото: скриншот с сайта evroopt.site

Но чтобы его получить, меня попросили рассказать об этой акцию 20 друзьям или 5 чатам. Делиться ссылкой с друзьями я должна была, пока не заполнится полоса внизу окошка.

"Акция" выглядит весьма правдоподобно. Будьте бдительны! Фото: скриншот с сайта evroopt.site

Я честно предупредила 20 друзей об эксперименте и отправила им ссылку. И поскольку никто не стал ее открывать, то чуда не произошло - полоска не заполнилась, а я так и не узнала, в чем был интерес мошенников. Хотя догадаться несложно. Один из моих друзей, программист по профессии, тоже из любопытства кликнул на ссылку и «выиграл» 550 рублей. Делать рассылку он, разумеется, на стал, зато объяснил схему развода.

Доверчивый человек может и купиться на подобное обещание. Фото: скриншот с сайта evroopt.site

- В правилах вторым пунктом написано «введите адрес и завершите регистрацию». Таким образом, мошенники собирают личные данные и, поверь, совсем не для того, чтобы вручить тебе 550 рублей. Скорее, наоборот - чтобы выманить у тебя деньги.

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