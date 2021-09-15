Коронавирус в Беларуси, последние данные на 15 сентября 2021 года: очередная волна в Беларуси, а в Минздраве пояснили, как совместить прививки от гриппа и ковида

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 630 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 506 тысяч 591 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 941 пациент. Выздоровели – 495 тысяч 561 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 8 миллионов 066 тысяч 126.

В ведомстве обратили внимание на то, что уже более 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Вакцины Pfizer и Moderna обладают неодинаковой эффективностью для людей разных возрастов.

Канадским ученым удалось установить, что РНК-вакцины от коронавирусной инфекции, в частности от компаний Pfizer и Moderna, обладают неодинаковой эффективность для людей разных возрастов.

В ходе исследований выяснилось, что у пожилых людей после вакцинации образуется примерно в 3-4 раза меньше антител, чем у людей молодого возраста.

- Эффективность действия вакцин на пожилых людей сильно упала как в количественном (здесь подразумевается число антител), так и в качественном отношении (их способности нейтрализовать вирус), если сравнивать с молодыми. Это говорит о том, что возраст пациента – независимый фактор, влияющий на эффективность вакцинации.

Путин ушел на самоизоляцию по причине коронавируса в ближайшем окружении.

Во время телефонного разговора президентов России и Таджикистана выяснилось, что в ближайшем окружении Владимира Путина диагностирован коронавирус.

По информации пресс-службы Кремля, несколько случаев COVID-19 было выявлено в окружении президента России. По этой причине Владимир Путин вынужден был отправиться на самоизоляцию. Но не уточняется, сколько именно он пробудет на самоизоляции. Говорится лишь о том, что это будет «определенный период времени».

В Минздраве заявили о росте заболеваемости ковидом и ОРИ.

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан рассказала, что в Беларуси был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и острыми респираторными инфекциями.

- На данный момент у нас замечен рост заболеваемости ОРИ и COVID-19. Пару месяцев назад мы уже видели рост заболеваемости в России. Теперь и в нашей стране он замечен. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы минимизировать риски и последствия, которые возникают после перенесенных инфекций, - отметила Карабан.

Она также добавила, что нужно особое внимание следует уделить вакцинации. Помимо этого, все еще актуальны соблюдение соцдистанции и ношение масок.

Карабан отметила, что в этом сезоне, как и в прошлом, вакцинация от гриппа и COVID-19 будет проходить параллельно.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве объяснили, как комбинировать прививки от гриппа с вакциной от ковида.

По словам начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения ИнныКарабан, прививки от гриппа и ковида важны одинаково. Она напомнила, что вакцинация в этом сезоне будет проходить в двойном направлении. В Беларуси от гриппа намерены вакцинировать не менее 40% населения.

В Министерстве здравоохранения предложили следующий порядок вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции. Сначала следует привиться двумя дозами вакцина от ковида. После этого, по прошествии 14 дней, стоит вакцинироваться от гриппа. В ведомстве отметили, что вакцинация в один день допускается, но лишь в том случае, если нет никаких противопоказаний.

В Беларуси началась очередная волна коронавируса.

В Минздраве отметили, что в Беларуси пришла очередная волна коронавируса.

- На повестке дня стоят вопросы об обеспеченности лекарственными препаратам, средствами индивидуальной защиты, кислородом. Отдельный вопрос – наличие свободных мест в больницах, а также их готовность к перепрофилированию, - прокомментировали в ведомстве.

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