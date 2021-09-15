За год в Беларуси бензин подорожал на 16 %, в Литве – на 27,9%, а в Украине на треть: что происходит с ценой на топливо у нас и соседей

Стоимость топлива подросла на одну копейку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 14 сентября на автозаправочных станциях Беларуси вновь подняли стоимость топлива. Традиционно, повышение оказалось символическим: цены подросли на одну копейку. Правда, таких изменений с начала года было более 20. Но только ли белорусский этот тренд? Изучили динамику цен на топливо в Беларуси и соседних странах за календарный год.

Как мы считали

Для сравнения выбрали один из самых популярных бензинов – АИ 95. Цены укажем во второй самой популярной иностранной валюте в Беларуси – евро (для удобства сравнения с рядом соселдей). Данные по стоимости топлива мы взяли с портала AutoTraveler.ru. На нем актуальная информация обновляется дважды в месяц для практически всех европейских стран.

Беларусь: цену регулирует «Белнефтехим»

Вернее, максимальное ее значение. Вероятно, поэтому все АЗС на территории Беларуси, включая иностранные бренды, продают топливо по одинаковым ценам. Теоретически, стоимость может быть ниже, однако вряд ли какая-либо компания пойдет на такой шаг, лишая себя части прибыли.

Если посмотреть годовую динамику, то 15 сентября 2020 года один из самых популярных бензинов (АИ-95) стоил 1,78 рубля. Спустя год цена подросла без малого на 0,3 рубля – до 2,07. Получается, за год эти данное топливо подорожало примерно на 16%: для активного автомобилиста - кругленькая сумма.

Остальные виды топлива подорожали примерно в такой же пропорции. Что интересно, в евро, несмотря на колебания валюты, подорожание оказалось примерно сопоставимым. Так, 15 сентября 2020-го по актуальному на тот день курсу литр 95-го стоил 0,58 евро. Спустя ровно год стоимость данного топлива подросла до 0,70 евро.

Резкий рост в Польше и Украине и дешевый бензин в России

В Литве в сентябре 2021-го бензин АИ-95 стоит 1,329 евро, что на 27,9% больше, чем годом ранее. За 12 месяцев цена прибавила сразу 29 евроцентов. Зато в Латвии за минувший год стоимость 95-го подросла в сопоставимых значениях с синеокой – почти на 17% или 0,19 евро. Сейчас купить литр топлива на АЗС получится за 1,32 евро. Самый же дорогой бензин оказался в Эстонии – в сентябре 2021-го литр АИ-95 здесь стоит 1,45 евро. За год цена повысилась на 0,2 евро или без малого 16%.

У наших западных соседей (в Польше) за календарный год 95-й подорожал сразу на 26%. Теперь литр топлива отпускают в среднем за 1,26 евро. В Украине рост составил впечатляющие 35,3%. Таким образом, цена литра немного не дотянула до одного евро – 0,94.

А вот в России, по сравнению с указанными странами, рост цен здесь составил всего 9,3%. Стоимость литра 95-го в среднем по стране колеблется в районе 0,58 евро по актуальному курсу – примерно, как у нас год назад.

СЧИТАЛКА «КП»

Впереди - Литва, в конце - Украина:

Сколько литров получится заправить на среднюю получку?

По данным на июль, средняя зарплата в Беларуси составила 1471,7 (здесь и далее – до вычета налогов – Авт.) рубля. По актуальному курсу Нацбанка эта сумма равняется немногим более 498 евро. Получается, на среднюю получку белорус сможет купить примерно 712 литров 95-го бензина.

В Латвии во втором квартале средняя зарплата составила 1237 евро. В пересчете на топливо, латыш сможет купить сразу 937 литров АИ-95. В свою очередь у эстонца получится приобрести около 1060 литров при среднем заработке в 1538 евро. Немного выше зарплата у литовцев – 1566 евро за второй квартал нынешнего года. В купе более низкими ценами на топливо, житель Литвы ежемесячно сможет позволить 1186 литров 95-го бензина.

В Украине по актуальному курсу местного Нацбанка средняя зарплата в июле составила чуть более 449 евро. При стоимости топлива в 0,94 евро, украинец может рассчитывать только на 477 литров АИ-95.

Закончим поляками и русскими. Первые (зарплата 1208 евро по курсу) смогут купить 958 литров. Средний россиянин по данным за июнь получает 682 евро. В пересчете на 95-й бензин получается 1175 литров – немного не дотянули до литовцев.

КСТАТИ

Самый дорогой бензин в Европе – в Нидерландах и Португалии

В этих странах за литр АИ-95 придется расстаться с 1,96 и 1,74 евро соответственно. Замыкает тройку самых дорогих Финляндия с показателем 1,70 евро. Всего на евроцент отстают Италия и Греция. Самое же дешевое топливо в России и, как ни странно, Беларуси – с нашей восточной соседкой мы занимаем первые два места рейтинга «наоборот». На бронзовой ступеньке пьедестала с самым дешевым 95-м бензином расположился Азербайджан. Здесь средняя цена литра составляет 0,72 евро. На 7-9 евроцентов отстают Армения, Турция и Грузия.

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