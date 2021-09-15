Робот, который жал руку нескольким президентам, самый милый робот на планете и тот, который стоит дороже Tesla. Посмотрите, как в Минске открылся фестиваль роботов

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Минске открылся Фестиваль роботов. Можно посмотреть на 85 роботов со всего мира и поучаствовать в интерактивных представлениях. На фестивале представлены модели роботов из Пекина, Берлина, Лас-Вегаса, Милана и Токио.

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Каких роботов можно увидеть на выставке? Например, там представлена всемирно известная робо-собака, ролики с которой набирают миллионные просмотры на Ютубе, робот Пеппер из Японии, который встречает гостей в аэропорту Токио и считается самым милым роботом на планете. Еще один «самый» - это самый дорогой робот-актер Теспиан из Великобритании, который стоит дороже последней модели «Тесла». Еще один робот - Промобот, который работает в нескольких университетах, ведет прогноз погоды и пожимал руку президентам нескольких стран.

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Есть и роботы-домохозяины, которые покажут, как наводят порядок дома, умеют все - от уборки и наведения блеска зеркал до присмотра за детьми и подсказки лучшего рецепта пирога.

КОДА? 10 сентября - 14 ноября

ГДЕ? МИНСК, ТЦ Ocean, 3 этаж

СКОЛЬКО СТОИТ? от 14 рублей.

КОНТАКТЫ: +375 29 157 52 87

Фестиваль роботов в Минске Фото: Виктор ДРАЧЕВ