«Октябрьская революция? День воссоединения? Объединение Западной Беларуси с БССР»: спросили, почему улица 17 сентября в городе Раков называется именно так

Поехали в Раков, на улицу 17 сентября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году 17 сентября в Беларуси будут впервые отмечать государственный праздник – День народного единства. Именно в этот день в 1939 году произошло историческое событие - воссоединение территорий Западной Беларуси и БССР.

Решение об учреждении праздника было принято в 2021-м. Правда, выходным днем он пока не стал.

А ведь улица 17-го сентября есть во многих городах Беларуси. Среди них - Раков, который находится под Минском.

В этот раз мы решили провести наш очередной видеоопрос именно там - приехали в Раков, нашли эту улицу и спросили у тех, кто на ней живет (или случайно проходил мимо): какое событие случилось 17 сентября и почему улицу назвали именно так, а не иначе?

В нашем новом видео - ответы на этот вопрос.

Смотреть видеосюжет 17 сентября: что жители Ракова знают о названии этой улицы

Кстати, видео действительно новое и - очередное. Мы уже много раз гуляли по самым разным улицам (правда, делали это раньше только в Минске). Были мы на улицах Наполеона Орды, Льва Сапеги, Янковского. Гуляли в парке Янки Купалы, где, к слову, зачитывали стихотворение - «Спадчына» - и тоже просили назвать автора.

Прогулками по улицам и паркам, мы, к слову, не ограничиваемся – интересуемся и «большими формами»: снимали видео на проспектах Машерова и Рокоссовского. Но и проспекты – тоже не все: вот тут видео, которое мы сняли на бульваре Мулявина. А еще мы заехали на удивительную во всех смыслах тихую столичную улочку с громким названием – «улица Третьего сентября»: вот тут можно посмотреть видео с версиями прохожих, почему ее назвали именно так, а не иначе.

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А вот тут - о том, что знают минчане о Наполеоне Орде.

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