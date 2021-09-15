В SOS-Детскую деревню Могилев пришла «зеленая» энергия

Слева-направо: Павел Казюко – директор SOS-Детской деревни Могилев; Татьяна Джунеджа – руководитель отдела по работе с партнерами МОО «SOS-Детские деревни»; Николай Бределев – начальник управления общественных связей и ESG компании А1.

Система была установлена на средства, выделенные компанией А1 по итогам благотворительной акции «100 гадзін з А1». Подобное решение впервые реализовано в Беларуси в рамках настолько масштабного проекта.

15 сентября стало для SOS-Детской деревни Могилев «зеленым» днем календаря. И все потому, что с этой даты все ее жители начнут новый отсчет своей истории – экологический.

А началось все со спортивной благотворительной акции «100 гадзін з А1», которая в этом году объединила более 2 тысяч любителей бега, спортивной ходьбы, велоспорта и плавания из разных регионов Беларуси. Главная цель, которую поставили перед собой участники проекта, – сообща достигнуть 50 000 часов тренировок за 50 дней, чтобы компания А1 оказала спонсорскую помощь Международной общественной организации «SOS-Детские деревни» в размере 50 000 рублей на установку экооборудования. Так и случилось. И сегодня в Могилеве в торжественной обстановке отпраздновали открытие локальной энергосистемы, которая будет дарить экологически чистые свет и тепло жителям деревни круглый год.

Установленный в SOS-Детской деревне воздушный тепловой насос и сопутствующее оборудование.

«Принципы экологического, социального и корпоративного управления ESG являются приоритетом для нашей компании. Мы стремимся реализовывать значимые для общества экологические проекты. Уже пять лет в Брагинском районе работает солнечный парк А1, в учреждениях образования каждой области Беларуси установлены солнечные панели, а по всей стране скоро появятся практичные и экологичные велопарковки. И вот теперь при поддержке участников акции «100 гадзін з А1» нам удалось реализовать еще один важный «зеленый» проект в партнерстве с МОО «SOS-Детские деревни», – отметил начальник управления общественных связей и ESG компании А1 Николай Бределев.

Один из домов SOS-Детской деревни Могилев, с установленными на нем фотоэлектрическими панелями.

Показатели установленного в SOS-Детской деревне Могилев оборудования впечатляют: планируется, что ежегодно оно будет вырабатывать 39 171 кВт•ч. Энергоэффективные системы помогут полностью обеспечивать потребности жителей и гостей деревни в электроэнергии в летнее время. Осенью этот показатель будет достигать 85% от всего используемого электричества, а зимой – 60%.

«В наших планах установить в следующем году систему хранения, чтобы накапливать электричество, выработанное летом, и расходовать его в менее солнечные дни. И тогда все нужды деревни будут на 100% обеспечиваться экологически чистой энергией. Так что один большой экопроект дал старт и стимул к дальнейшему развитию на пути к углеродной нейтральности. Кроме того, появление такого объекта имеет важный образовательный аспект: сотни наших подопечных и тысячи наших друзей и партнеров воочию смогут наблюдать работу альтернативных источников энергии», – подчеркнула руководитель отдела по работе с партнерами МОО «SOS-Детские деревни» Татьяна Джунеджа.

"Зеленый урок" в SOS-Детской деревне Могилёв.

Чтобы помочь разобраться в особенностях нового оборудования, лекторы, специально приглашенные из Международного государственного экологического института им. А. Сахарова БГУ, провели для жителей и гостей деревни «Зеленый урок». Эксперты рассказали о преимуществах энергии, получаемой из возобновляемых источников, поделились азами энергосбережения в домашних условиях и даже провели небольшую интерактивную игру, в которую с азартом включились все присутствующие.

Но на этом «зеленое» партнерство благотворительной акции и МОО «SOS-Детские деревни» не заканчивается. В октябре на территории еще одной SOS-Детской деревни, расположенной в Боровлянах, будут высажены именные деревья в честь самых активных участников проекта «100 гадзін з А1», набравших за время проведения акции больше ста часов тренировок.